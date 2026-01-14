Nuevos episodios de 'Podcast, el podcast': Laura del Val, Miguel Campos y Jorge Yorja estrenan tercera temporada
- Un programa de sketches cómicos dirigido por Miguel Campos (La Revuelta)
- Escucha ya el nuevo episodio de la temporada en RNE Audio
Dicen que hay un podcast para cada obsesión imaginable. Y si no existe, alguien lo acaba creando. Pero entre tanto tutorial, charla especializada y voz solemne, hacía falta uno que se preguntara: ¿y si nos reímos un poco de todo esto? De ahí nace Podcast, el podcast: un lugar donde los programas del universo sonoro —reales, exagerados o directamente inventados— se convierten en materia prima para el humor. No hace falta ser oyente experto: basta con tener orejas y ganas de pasarlo bien.
Dispuestos a parodiar formatos imposibles, exagerar clichés y llevar el audio a lugares inesperados, la nueva temporada de Podcast, el podcast seguirá con Miguel Campos ('La Revuelta') en la dirección de esta locura, junto a Laura del Val y Jorge Yorya y los efectos y músicas de Aaron Aguilera.
Tercera temporada: estreno el 14 de enero
Desde su llegada a RTVE, a finales de 2023, los cómicos Laura del Val y Jorge Yorya, capitaneados por Miguel Campos, han visto crecer su comunidad de "fluchis", consolidándose como el mejor podcast de humor de RNE Audio y RTVE Play. Este 14 de enero estrenan ya la tercera temporada dentro de ambas plataformas, ampliando su universo con nuevos episodios en dos formatos audio (disponibles en RNE Audio) y videopodcast (RTVE Play). El humor sigue siendo disparatado, rápido y afilado y, como ya ocurrió la pasada temporada con invitados como Galder Varas, Lalachus o Maya Pixelskaya, el trío de humoristas volverá a contar con nuevas caras sorpresa en esta nueva etapa.
En esta tanda de episodios puede pasar cualquier cosa: viajar al futuro para escuchar las noticias de 2035, subir el volumen en relatos eróticos con pulso de discoteca o asistir a las rupturas sentimentales menos tristes jamás contadas. Todo cabe en este cajón de sastre sonoro donde nada es lo que parece… y justo por eso funciona. ¡Ya disponible un nuevo episodio!
¡También en el streaming de Open Play!
Cada miércoles, escucha Podcast, el podcast, en el streaming de Open Play, después de La Revuelta. El nuevo "cajón de sastre" de RTVE Play, con los mejores contenidos de la plataforma, la televisión y el videopodcast. ¿Quieres saber más? Descúbrelo aquí.