Nuevos episodios de 'Podcast, el podcast': Laura del Val, Miguel Campos y Jorge Yorja estrenan tercera temporada

Dicen que hay un podcast para cada obsesión imaginable. Y si no existe, alguien lo acaba creando. Pero entre tanto tutorial, charla especializada y voz solemne, hacía falta uno que se preguntara: ¿y si nos reímos un poco de todo esto? De ahí nace Podcast, el podcast: un lugar donde los programas del universo sonoro —reales, exagerados o directamente inventados— se convierten en materia prima para el humor. No hace falta ser oyente experto: basta con tener orejas y ganas de pasarlo bien.

Dispuestos a parodiar formatos imposibles, exagerar clichés y llevar el audio a lugares inesperados, la nueva temporada de Podcast, el podcast seguirá con Miguel Campos ('La Revuelta') en la dirección de esta locura, junto a Laura del Val y Jorge Yorya y los efectos y músicas de Aaron Aguilera.