¿Cómo afecta una experiencia paranormal en la vida de quienes dicen haberla vivido? A debate en 'Mi persona favorita'

La escritora y podcaster Sere Skuld y el periodista Lorenzo Fernández Bueno han pasado por Mi persona favorita, el videopódcast de En Play presentado por Dani Rovira y Arturo González Campos, para hablar de su especialidad: ocultismo y esoterismo.

Sere ha expuesto un experimento que se realizó a 1.300 personas (no se han encontrado referencias a dicho experimento) que decían haber vivido una experiencia paranormal con un familiar. No se pretendía decir si había pasado o no, sino en la repercusión en la vida diaria de las personas que lo habían tenido.

El estudio, continuaba Sere, afirmaba que un 89% de los participantes aseguraban que la experiencia con su familiar fallecido fue "súper positiva". Algunos de los testimonios aseguraban que "veían a la persona mejor, sana", incluso en casos de personas fallecidas tras una larga enfermedad. Solo un pequeño porcentaje hablaba de vivencias negativas. Además, muchos aseguraban que les había ayudado en su "proceso de duelo". Un dato relevante es que muchos de ellos "ni siquiera eran creyentes", lo que refuerza la idea de que no estaban condicionados por la fe.

Lorenzo explica el fenómeno del "tercer hombre" Lorenzo Fernández Bueno ha explicado el fenómeno conocido como "el tercer hombre". Exploradores y alpinistas de todo el mundo han relatado una experiencia: la sensación de no estar solos en situaciones extremas. Este fenómeno, conocido como el "tercer hombre", se produce cuando, al borde de la desesperación, aseguran haber percibido "una presencia que les indica por dónde ir" o incluso "alguien que les guía para sobrevivir". Para la ciencia, este fenómeno podría tener una explicación en el cerebro humano sometido a condiciones extremas, como la falta de oxígeno, el agotamiento o el estrés. "Si el cerebro es capaz de crear una presencia que te salva la vida, estamos ante algo extraordinario", señala Lorenzo Fernández Bueno. Estos fenómenos podrían estar vinculados al funcionamiento del cerebro. "El cerebro todavía es un territorio muy poco explorado", argumenta Lorenzo. Arturo Gozález Campos se ha mostrado escéptico, rebatiendo a menudo, como en este caso que ha bromeado sobre que basan el misterio en cosas, simplemente, dificilmente explicables. Pero ha recalcado que, precisamente por eso, hay tanta gente a la que le apasiona este tema. Lorenzo también recordó un momento "muy especial" en la isla de Pascua, donde, escuchando Eye on the Sky de Alan Parsons Project -disco que sonó durante el pódcast-, se le "saltaron las lágrimas" mientras contemplaba el cielo, descubrió el significado de nombres otros apodos de la isla como 'Te Pito o te Henua' (el ombligo del mundo) o Mata ki te rangi (ojos que miran al cielo). La conversación viró hacia elementos del imaginario esotérico, desde la popularidad del "Ojo de Horus", que aparece en la portada del disco que escuchaban, hasta el uso de amuletos, como una lúnula romana "para evitar echar yo el mal de ojo involuntario", concluía Sere.