Eslovenia: Tradición carbonera, polka y sus más de 100 castillos
- Carlo Cuñado y Eva Rojas se meten de nuevo en su papel de exploradores y se manchan la cara de carbón para convertirse en carboneros por un día, visitar los increíbles castillos de Eslovenia como en un cuento de hadas y bailar la polka hasta no tropezarse ni una vez
- Disfruta de un nuevo viaje de La vuelta al mundo en 80 Likes, todos los sábados en La 2 y en RTVE Play
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Si pensamos en Eslovenia, lo primero que se nos viene a la mente es su naturaleza viva e intacta, sus aguas cristalinas y un entorno muy cuidado y preservado. El compromiso sostenible aquí es muy importante, y se demuestra en acciones como el nombramiento de Liubliana, su capital, como la Capital Verde Europea en 2016 por la Comisión Europea. Así que sí, ese imaginario inicial es muy correcto.
Pero, ¿sabes situar Eslovenia en el mapa? Limita con Italia, Austria, Hungría y Croacia; con lo que se sitúan en un punto donde se cruzan Los Balcanes, la región alpina y el mar Adriático. En un mismo viaje puedes disfrutar de los Alpes, playas en el mar Adriático y bosques que cubren más de la mitad del país.
Digamos que es perfecto para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y experiencias muy originales. Y a eso vamos. Si quieres vivirlo todo en pocos días, metete bien en el papel de explorador/a como nuestros fantásticos guías y no te pierdas nada:
Vive en un cuento explorando castillos
Érase una vez, un país con más de 100 castillos repartidos por todo su territorio. Y esto es muy llamativo porque para su tamaño, son muchos. Es uno de los países con mayor densidad en Europa con alrededor de 500 castillos, palacios y mansiones fortificadas. ¿Y qué les hace tan especiales? Pues sus ubicaciones, su mezcla de estilos y su estado de conservación.
Imagínate las vistas, en lo más alto de la más alta torre de un castillo incrustado en un acantilado de más de 120 metros. Puedes imaginarlo, pero también verlo y vivirlo desde el Castillo de Predjama. Está sobre el arroyo Lokva y su posición tiene un claro objetivo: defenderse del enemigo. ¡Es espectacular!
Carlo Cuñado y Eva Rojas nos dejan aquí su TOP 5 con los más especiales.
Conviértete en carbonero y carbonera por un día
La tradición carbonera en Eslovenia se lleva realizando durante generaciones y generaciones y tiene un gran valor en su historia. Se trata de la producción de carbón vegetal a partir de madera. Como comentábamos antes, al ser un país con tantos bosques, la madera tiene un uso muy aprovechable. Esta profesión es todo un símbolo de la cultura rural y tradicional.
Su proceso es muy curioso y en algunos lugares, como en el caserío de la familia Brivonec, te brindan la oportunidad de convertirte en carbonero o carbonera por un día. ¿Y cómo es el proceso?
- Cortamos la madera densa y apilamos los troncos en forma de cono alrededor de un eje central para construir la carbonera.
- Dejamos un pequeño conducto interno para que pueda salir el aire.
- La estructura se va cubriendo con vegetación y tierra. A palazos como hace Eva. Esto sirve para que la madera no se queme del todo y se vaya creando el carbón.
- Se enciende el fuego desde arriba, arrojando unas brasas. Si vemos humo azul es que el proceso va muy bien.
- El carbonero vigila durante días, abriendo y cerrando la tapa del agujero para que no se queme del todo. La clave está en la transformación lenta en carbón vegetal.
Contágiate del ritmo de la polka
El ritmo de la polka eslovena te perseguirá en todo el viaje. Poco a poco irás trotando sin parar por las calles de la ciudad escuchando ese sonido frenético y buscando una pareja para contagiaros mutuamente la alegría que transmite. ¡El espíritu esloveno nos ha invadido por completo!
Esta danza nacional se popularizó desde mediados del siglo XIX y aún hoy sigue formando parte de la vida cotidiana eslovena. Es parte esencial de su identidad musical y cultura popular, y aprenderla no es nada fácil.
Acordeón, clarinete, trompeta, giros y pasos rápidos. ¡Hay que estar muy atentos a las instrucciones! Eva Rojas ha tenido la suerte de tener a los mejores profesores: el grupo folclórico Tine Rožan, uno de los mejores del país. Echa un vistazo al vídeo a ver si eres capaz de coger algún paso.
Esto es solo un Top 3 de las actividades que puedes hacer en Eslovenia, pero hay muchas más, como sobrevolar la ciudad en globo aerostático, buscar al famoso oso pardo esloveno por los bosques frondosos del país, descubrir y probar las distintas mieles como si, efectivamente, fueras tú otro oso pardo goloso. O, como verás desde el Castillo de Bled, quedarte con la boca abierta admirando la belleza del lago Bled y montar en un "pletna", barcos hechos a mano de 400 años de antigüedad. ¡Descúbrelo todo en el capítulo completo de La vuelta al mundo en 80 Likes, disponible ya en RTVE Play!