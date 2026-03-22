Eslovenia: Tradición carbonera, polka y sus más de 100 castillos

Si pensamos en Eslovenia, lo primero que se nos viene a la mente es su naturaleza viva e intacta, sus aguas cristalinas y un entorno muy cuidado y preservado. El compromiso sostenible aquí es muy importante, y se demuestra en acciones como el nombramiento de Liubliana, su capital, como la Capital Verde Europea en 2016 por la Comisión Europea. Así que sí, ese imaginario inicial es muy correcto.

Pero, ¿sabes situar Eslovenia en el mapa? Limita con Italia, Austria, Hungría y Croacia; con lo que se sitúan en un punto donde se cruzan Los Balcanes, la región alpina y el mar Adriático. En un mismo viaje puedes disfrutar de los Alpes, playas en el mar Adriático y bosques que cubren más de la mitad del país.

Digamos que es perfecto para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y experiencias muy originales. Y a eso vamos. Si quieres vivirlo todo en pocos días, metete bien en el papel de explorador/a como nuestros fantásticos guías y no te pierdas nada:

Vive en un cuento explorando castillos Érase una vez, un país con más de 100 castillos repartidos por todo su territorio. Y esto es muy llamativo porque para su tamaño, son muchos. Es uno de los países con mayor densidad en Europa con alrededor de 500 castillos, palacios y mansiones fortificadas. ¿Y qué les hace tan especiales? Pues sus ubicaciones, su mezcla de estilos y su estado de conservación. Imagínate las vistas, en lo más alto de la más alta torre de un castillo incrustado en un acantilado de más de 120 metros. Puedes imaginarlo, pero también verlo y vivirlo desde el Castillo de Predjama. Está sobre el arroyo Lokva y su posición tiene un claro objetivo: defenderse del enemigo. ¡Es espectacular! El Castillo de Predjama está incrustado en un acantilado de más de 120 metros, sobre el arroyo Lokva. Carlo Cuñado y Eva Rojas nos dejan aquí su TOP 5 con los más especiales. 03.30 min La Vuelta al Mundo en 80 Likes - TOP 5 Castillos de Eslovenia

Conviértete en carbonero y carbonera por un día La tradición carbonera en Eslovenia se lleva realizando durante generaciones y generaciones y tiene un gran valor en su historia. Se trata de la producción de carbón vegetal a partir de madera. Como comentábamos antes, al ser un país con tantos bosques, la madera tiene un uso muy aprovechable. Esta profesión es todo un símbolo de la cultura rural y tradicional. Su proceso es muy curioso y en algunos lugares, como en el caserío de la familia Brivonec, te brindan la oportunidad de convertirte en carbonero o carbonera por un día. ¿Y cómo es el proceso? Cortamos la madera densa y apilamos los troncos en forma de cono alrededor de un eje central para construir la carbonera. Dejamos un pequeño conducto interno para que pueda salir el aire. La estructura se va cubriendo con vegetación y tierra. A palazos como hace Eva. Esto sirve para que la madera no se queme del todo y se vaya creando el carbón. Se enciende el fuego desde arriba, arrojando unas brasas. Si vemos humo azul es que el proceso va muy bien. El carbonero vigila durante días, abriendo y cerrando la tapa del agujero para que no se queme del todo. La clave está en la transformación lenta en carbón vegetal. Eva Rojas se convierte en carbonera por un día y realiza paso a paso el proceso de producción de carbón vegetal.