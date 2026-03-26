Pilar Rubio, crítica con las redes sociales: "Con 16 años no estamos preparados para asumir su impacto"

Con más de 10 millones de seguidores en Instagram, Pilar Rubio es una de las mujeres más conocidas de España. La presentadora, comunicadora, referente y madre, como la define el periodista Javi Hoyos, admite que nunca se había parado a pensar en que maneja cifras tan altas como las de los streamers. "Qué responsabilidad", afirma en CAPTCHA: Sobreviviendo a internet, el videopodcast del programa.

La madrileña, a diferencia de otras celebridades, no basa su trabajo en las redes sociales. "Las redes sociales son algo opcional. Es como tener hijos", apunta y es consciente de que, como figura pública, se expone a cualquier cosa cuando sube algún contenido. Aun así, en su caso ve más aspectos positivos que negativos. Le sirven, por ejemplo, para estar al día de lo que pasa en el mundo. "Si tienes las redes sociales para tener esa información de primera mano, ¿por qué no la vamos a utilizar?", se pregunta. Eso sí: es consciente de que son una buena herramienta si se hace un "buen uso" de ellas.

"No me considero influencer" Como muchas otras madres, Pilar Rubio está a favor de la limitación de entrada a los menores en redes sociales. "Creo que con 16 años no estamos preparados todavía para asumir el impacto que pueden tener las redes sociales en nuestra vida", declara la presentadora. De hecho, si de ella dependiera, el acceso debería empezar con 21 años. En su opinión, hasta entonces los jóvenes deberían centrarse en estudiar, formarse y trabajar, así como a dedicar sus esfuerzos a desarrollar sus habilidades sociales. Sus trabajos han estado orientados hacia el mundo de la televisión —su último proyecto en RTVE fue Make Up Stars Drag Tour—, así que no se siente en la obligación de subir diariamente contenido a redes. "No me considero influencer", asegura la comunicadora. Las redes sociales solo las usa cuando le apetece, de ahí que el poco contenido que suba sea "más orgánico", más natural y no tan impostado como el de otras compañeras de profesión. "Me sirven para ayudar a la gente", resume.

Pilar Rubio, en contra de la IA para crear ¿Y cómo utiliza Pilar Rubio la tecnología en su día a día? Pues pese a que es un poco analógica —sigue comprando discos y lo primero que hace al despertarse es poner la radio, aunque desde el móvil—, lo cierto es que cuenta con muchos dispositivos electrónicos. Por ejemplo, un videojuego que le ayuda a hacer ejercicios para fortalecer el suelo pélvico, un anillo que analiza sus constantes vitales o unas gafas que graban y le cuentan lo que ve. "Lo que no quiero es que [la tecnología] me quite tiempo", declara. La idea de que haya avatares de presentadoras realizadas con inteligencia artificial (IA) no es algo que la tranquilice. Tampoco es partidaria de usar la inteligencia artificial en sus proyectos: "No utilizaría nunca la IA para crear algo. Si no, para eso no lo creo", defiende catagórica. "Los genios son genios porque crean".