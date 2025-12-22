Make Up Stars Drag Tour: Conoce a las 6 participantes del talent con Pilar Rubio

¿Tienes ganas de ver la segunda temporada de Make Up Stars? Estos son los seis participantes, de los cuales saldrá el segundo ganador o ganadora del talent de maquillaje presentado por Pilar Rubio. El premio no solo se queda aquí, ya que obtendrá un puesto de honor en el jurado de la prestigiosa Gala Drag Queen de la Gala de Maspalomas, uno de los epicentros mundiales del arte Drag. Conoce a los participantes de Make Up Stars: Drag Tour de RTVE Play y la productora Mega TV:

Marta, 26 años, Las Palmas Marta tiene 26 años y es de Las Palmas de Gran Canaria. Con el tiempo entendió que el maquillaje no era solo belleza ni algo superficial: esta práctica le ayudó a descubrir quién era y quién es realmente a día de hoy. Siempre apuesta por tonos marrones, naranjas y rosas, porque le ayudan a verse como la muñeca que siempre ha querido ser. Viene de un pueblo y una familia muy religiosa, pero tras un proceso de aceptación, su madre le dijo: "Dios te ha creado así, ¿cómo no va a quererte?". Marta explica que ser drag siendo mujer es mucho más difícil de lo que parece. Por eso reivindica que se puede ser mujer, trans y hacer drag. Se define como una chica poderosa y explosiva. "Entramos al plató, amor. ¿Y quién llegó? Yo, Marta Barrero, lista para el show, bebé". ““

Sergio, 26 años, Albacete Él es Sergio, tiene 26 años y viene de Albacete, considerándose la manchega más moderna. Se define como muy diva, aunque también es la más rústica y campera de su pueblo. Es muy camaleónica: un día se levanta y a ver cómo se siente. A veces se cree Maluma, baby, o Manuel Turizo; pero otros días se despierta más diva y dice Ana Mena. Es mocatriz: modelo, cantante y actriz. Se considera una persona muy explosiva, extravagante y, por supuesto, nada discreta. Ha venido al programa a triunfar, porque "Sergio es un talento que se tiene que dar a conocer por el mundo entero" y tiene mucho que ofrecer y por descubrir. "Me parece increíble, o sea, no me lo imaginaba así para nada. Me quedo con esto y las Maldivas, cariño", ha expresado. ““

Alba, 38 años, Barcelona Alba tiene 38 años y es de Terrassa (Barcelona). Es madre de dos hijos mellizos y trabaja como secretaria en un colegio. Le apasiona el maquillaje y por eso dedica a ello todos sus ratos libres. Con solo 18 años decidió formarse de manera completa en maquillaje y, desde entonces, ha seguido ampliando su formación con cursos de especialización en body paint, efectos especiales, drag e incluso creación de pelucas. Cree que en Make Up Stars puede sorprender porque es muy polifacética. Se define como una persona muy cabezona: cuando se le mete algo entre ceja y ceja, tiene que conseguirlo como sea. Al principio puede parecer un poco arisca o borde, pero nada más lejos de la realidad. Viene a demostrar que las mujeres casadas y con hijos también pueden ser drag y maquilladoras. "Me encanta, con ese fondo lleno de brillo y las palmeras detrás es súper bonito". ““

Andrés, 33 años, Zaragoza Andrés Coronado es actor, drag queen y maquillador. Tiene 33 años y llega con paso firme. El participante ha explicado que la belleza le viene de su madre, quien le ha enseñado a ser respetable, una diosa y una diva. Viene a mostrar al público, y a sí mismo, toda la pasión que siente por el maquillaje. Esta práctica le transporta, le eleva y le hace sentirse sublime cada vez que coge una brocha. Estas son sus primeras palabras al pisar el plató del programa: "Madre mía, madre mía, que estoy en Make Up Stars: Drag Tour. Chica, estoy extasiada". ““

Chanel, 34 años, Salamanca Detrás del nombre artístico de Chanel Anorex está Cris. De lunes a viernes trabaja en una agencia de marketing como humano, pero cuando llega el fin de semana se transforma y recorre toda España haciendo bolos. Chanel Anorex es una muñequita monstruosa, un poco insoportable y con carita verde, porque de una cara verde no se olvida nadie. Tiene la casa llena de muñecas monster con el pelo verde y de mil colores, porque "esas son las que molan". Para él, el drag es supervariado. Puede parecer un concursante estratega, pero el corazoncito le puede y, en tres cuartos de hora, la estrategia se le va por completo. "Poco se habla de que en este programa hay un equipo de maquilladoras y un equipo de drag queens. Entonces no sé si va a haber rifirrafes en un futuro", ha sentenciado. ““