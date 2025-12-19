Dónde ver gratis 'Make Up Stars Drag Tour': Descubre todas las novedades del talent de maquillaje con Pilar Rubio

Prepara bien el maquillaje y la purpurina porque Make Up Stars está de vuelta. El talent de maquillaje presentado por Pilar Rubio regresa con una edición que no va a dejar indiferente a nadie. Esta segunda temporada vuelve siendo más intensa, más emocionante y más deslumbrante y se vuelca en el mundo Drag. En Make Up Stars: Drag Tour buscarán al mejor maquillador Drag de España en una competición donde la técnica, la creatividad y el espectáculo son protagonistas.

El programa, conducido por la ganadora de Maestros de la Costura Celebrity, consta de seis capítulos que están grabados íntegramente en Maspalomas, Gran Canaria, reconocida como la cuna del mundo Drag. Sus arenas, su identidad cultural y su vínculo histórico con la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas convierten este enclave en el escenario perfecto para un formato que celebra libertad, diversidad y arte.

¿De qué trata Make Up Stars: Drag Tour? Un año más, la maestra de ceremonias del talent de maquillaje de RTVE Play será Pilar Rubio. La presentadora madrileña no estará sola, ya que la acompaña un jurado formado por dos referentes del panorama Drag, la moda y el maquillaje. El primer nombre es Carmen Farala, finalista de Maestros de la Costura e icono de elegancia y alta costura en el mundo Drag a nivel internacional. El segundo miembro es Cristo Rodríguez, maquillador de confianza de artistas como Lola Índigo, Lola Lolita, Karol G, entre otras artistas. Además, cada programa contará con un invitado especial que aportará su visión única. Los participantes de esta edición se enfrentarán a las pruebas diseñadas por Miss Claudia Suárez, mente creativa e ideóloga de los desafíos. Sus retos pondrán a prueba la técnica, la imaginación y la capacidad de resolver bajo presión de cada participante. Cada episodio culminará con un duelo de eliminación donde solo la audacia y el talento marcarán la diferencia.

Mel Ömana pone voz a la sintonía de programa Si fuiste seguidor o seguidora de la primera temporada, seguramente te sepas de memoria la sintonía. En esta segunda temporada, también se ha contado con otra artista vinculada al universo Benidorm Fest. Primero fue el turno de Twin Melody y ahora el protagonismo es de Mel Ömana. La cantante canaria nos cautivó con su voz en el certamen alicantino y su himno "I'M A QUEEN". 03.01 min Mel Ömana interpreta la canción de Make Up Stars en la presentación de Open Play Su trayectoria musical comenzó en 2007, cuando dio sus primeros pasos como cantante y compositora, aunque fue en 2016 cuando su trabajo empezó a viralizarse y su nombre comenzó a resonar con fuerza en la escena musical. En la cita de Benidorm, la artista fue la cuarta clasificación de la cuarta edición.