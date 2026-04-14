Videoclubs, divorcios Disney o anécdotas de 'Solo en casa': así es 'Rebobinando', el nuevo proyecto de David Sainz

David Sainz está de vuelta en RTVE Play. El canario más polifacético estrena Rebobinando, un videopodcast en el que las películas y las series de la infancia son el eje central. En este espacio no se busca el análisis profundo, sino que se invita a la audiencia a conectar con la cultura audiovisual que marcó su juventud.

Sainz no está solo en esta misión. En el primer programa, que ya está disponible en nuestra plataforma, cuenta con la participación del tiktoker Cristian de la Tierra, el actor Kike Pérez (protagonista de Grasa), la escritora Beatriz Cepeda (más conocida en redes sociales como @perradesatan) y el intérprete Adrián Pino.

"Yo sé lo que es un VHS porque mi padre tenía un videoclub" Cristian, el más joven del grupo, podría no saber lo que es un VHS —las cintas donde los más pequeños veían antes las películas—. Sin embargo, los conoce muy bien. "Yo sé lo que es un VHS porque mi padre tenía un videoclub", explica el gaditano. Se llamaba Chacri y estaba en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Las largas horas que pasaba en el local lo convirtieron en uno de los niños que más películas vio en su infancia. Eso sí: acabó frito de La cenicienta, la favorita de su hermana, y de las tres películas de Regreso al futuro, FernGully y Mary Popins, que fueron su obsesión. Para Beatriz Cepeda, está claro lo que quería Cenicienta desde el principio: "Ella lo que quiere es dejar de fregar. (...) Está destruyendo el sistema desde dentro". Si nos ponemos a hablar de divorcios entre las princesas Disney, Adrián Pino está muy seguro de que ella y el príncipe Encantador acabarían separándose. Kike Pérez es de la misma opinión, ya que se daría cuenta de que solo se había enamorado de ella por su talla de pie. Este último ha querido rescatar una película mítica: En busca del valle encantado, con el dinosaurio Piecito. Los cinco están de acuerdo en que muchas cintas infantiles tienen como protagonistas a huérfanos con toques nostálgicos. De hecho, se hicieron 14 entregas sobre las aventuras de los dinosaurios. ¿Y por qué tantas sobre el valle? "Porque da el sol", asegura David Sainz.

Cine español y la típica navideña Cepeda se ha centrado en la española Buenas noches, señor monstruo, estrenada en 1982 y que la escritora define como "absolutamente icónica". Ha defendido, entre otros aspectos, el casting: "Paul Naschy es el mejor hombre lobo de la historia de la humanidad". Siguiendo la fórmula del grupo infantil Parchís, los jóvenes Regaliz acaban conociendo a unos monstruos que viven juntos en un castillo. Cuenta con apariciones estelares como Miguel Ángel Valero, más conocido como Piraña en la serie Verano Azul. Para Adrián Pino, su película de referencia es El regreso de la momia. "Fue el debut de Dwayne Johnson, de los debut más caros de la historia y sale cinco minutos", recuerda el actor. Sin embargo, lo que fue más comentado fue su famoso CGI. "Famoso para mal", recalca. La cinta marcó el inicio de la caída de Brendan Fraser, por lo que muchos se alegraron de su vuelta a la gran pantalla con La ballena. Lo bueno de la saga fue también la pasión que generó el personaje del rey Escorpión de Johnson, que consiguió que se salieran adelante varias películas sobre él. Y David Sainz también ha puesto su granito de arena en el videopodcast que conduce: Solo en casa es el filme que marcó su infancia. "La película ha envejecido muy bien", sostiene. Fue, además, la cinta de comedia más taquillera durante más de 30 años en Estados Unidos, recaudando más de 475 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto inferior a los 20. "Es muy buen ejemplo de película para todos los públicos", admite Beatriz Cepeda.