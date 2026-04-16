Humor, actualidad y mucho gamberrismo: Así es 'Poco me parece', el nuevo videopodcast de RTVE Play

Humor y actualidad a lo bestia. Esto es lo que promete Poco me parece. La periodista Marina Lobo dirige y presenta esta mesa camilla en la que abordará lo mejor (y peor) de la actualidad semanal con la ironía que le caracteriza.

Para ello estará acompañada por un elenco "que ya quisiera el Circo del Sol", dice la leonesa. De este modo, el cómico jerezano, José Cabrera, acercará todas las noticias a favor del ser humano "en estos tiempos distópicos, que no vamos sobrados", destaca Marina Lobo en la presentación de este nuevo videopodcast.

Por su parte, Fernando Moraño se anticipará a los negacionismos e imaginará los que están por llegar en aras de ver si la realidad es capaz de superar la ficción.

José Cabrera, Marina Lobo, Fernando Moraño y Miguel Martín

El cuarteto protagonista se completa con Miguel Martín que saldrá cada semana a la calle para "hacer algo que el CIS nunca se atrevió a hacer: preguntar su opinión a la gente". Sin desvelar mucho de lo que tiene preparado en los "reportajes de investigación" a lo largo de las próximas semanas, Martín ya adelanta que tiene las maletas hechas y el pasaporte a punto para viajar al otro lado del Atlántico: "Si Henar Álvarez lo ha hecho en Al cielo con ella, nosotros no vamos a ser menos".

Y, si todo esto fuese poco y si queda tiempo en escaleta, como colofón final el equipo del programa sacará al azar noticias de la semana de una urna, "que eso en España siempre se ha premiado muchísimo".

Poco me parece es la nueva ventana que se abre dentro de EN PLAY. El canal de RTVE Play sigue incrementando los contenidos de entretenimiento en directo con este videopodcast capitaneado por Marina Lobo y que se podrá ver desde hoy este 16 de abril, cada jueves por la noche, justo después de La Revuelta.