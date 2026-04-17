En directo, cumbre entre España y Brasil con Pedro Sánchez y Lula da Silva en Barcelona
- El Gobierno destaca la buena relación con Brasil y que se traducirá en la firma de una decena de acuerdos
- Está previsto que Sánchez y Lula da Silva ofrezcan una rueda de prensa a las 14.15 horas
Barcelona acoge este viernes 17 de abril la primera cumbre bilateral entre España y Brasil, que estará presidida por Pedro Sánchez y Luiz Inácio Lula da Silva en el Palacio de Pedralbes. Este encuentro se gestó después de que ambos mantuvieran una llamada telefónica tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, hace ya más de un mes.
Fuentes del Gobierno destacan la buena relación entre ambos países que se traducirá en la firma de más de diez acuerdos de colaboración. Entre ellos, se fijarán ententes en materia económica y comercial sobre minerales críticos, emprendimiento y apoyo a pequeñas y medianas empresas.
También se cerrarán convenios de cooperación en innovación y ciencia, así como otros en materia social para luchar contra la violencia de género y la igualdad racial. Por parte del Ejecutivo español participarán, además de Pedro Sánchez, las vicepresidentas segunda y tercera, Yolanda Díaz y Sara Aagesen; así como los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; el titular de Cultura, Ernest Urtasun; el ministro de Transformación Digital, Óscar López, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Según el programa de la cumbre, Pedro Sánchez recibiriá a Lula da Silva en el Palacio de Pedralbes a las 11 horas de la mañana. Media hora más tarde comenzará el encuentro bilateral entre ambos mandatarios; en paralelo, los ministros de los dos países mantendrán otras reuniones. La firma de los acuerdos está prevista a las 13.50 horas, y la rueda de prensa a las 14.15 horas.
IV Reunión en Defensa de la Democracia
Además de la cumbre entre España y Brasil, Barcelona acoge este viernes y sábado dos eventos más de alto nivel y que prentenden ser un encuentro de mandatarios progresistas de todo el mundo. En primer lugar, este sábado 18 de abril se celebrará la VI Reunión en Defensa de la Democracia, con la presencia de la presidenta mexicana, Claudia Sheibaum; el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el de Urugay, Yamandú Orsi.
En el caso de Sheinbaum es importante su visita a nuestro país, lo que se puede leer como una mejora de las relaciones diplomáticas entre España y México.
En paralelo, la capital catalana también acoge un encuentro de la Movilización Global Progresista, con un programa formado por decenas de mandatarios de todo el mundo que quieren forjar una nueva alianza que sirva de alternativa "a las fuerzas conservadoras y de extrema derecha", según explica la organización.