En directo, cumbre entre España y Brasil con Pedro Sánchez y Lula da Silva en Barcelona

Barcelona acoge este viernes 17 de abril la primera cumbre bilateral entre España y Brasil, que estará presidida por Pedro Sánchez y Luiz Inácio Lula da Silva en el Palacio de Pedralbes. Este encuentro se gestó después de que ambos mantuvieran una llamada telefónica tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, hace ya más de un mes.

Fuentes del Gobierno destacan la buena relación entre ambos países que se traducirá en la firma de más de diez acuerdos de colaboración. Entre ellos, se fijarán ententes en materia económica y comercial sobre minerales críticos, emprendimiento y apoyo a pequeñas y medianas empresas.

También se cerrarán convenios de cooperación en innovación y ciencia, así como otros en materia social para luchar contra la violencia de género y la igualdad racial. Por parte del Ejecutivo español participarán, además de Pedro Sánchez, las vicepresidentas segunda y tercera, Yolanda Díaz y Sara Aagesen; así como los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; el titular de Cultura, Ernest Urtasun; el ministro de Transformación Digital, Óscar López, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Según el programa de la cumbre, Pedro Sánchez recibiriá a Lula da Silva en el Palacio de Pedralbes a las 11 horas de la mañana. Media hora más tarde comenzará el encuentro bilateral entre ambos mandatarios; en paralelo, los ministros de los dos países mantendrán otras reuniones. La firma de los acuerdos está prevista a las 13.50 horas, y la rueda de prensa a las 14.15 horas.