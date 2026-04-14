El ICE detiene a un exdiputado brasileño condenado por la trama golpista de Bolsonaro contra Lula da Silva

Las autoridades migratorias de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) han arrestado al exdiputado brasileño Alexandre Ramagem, condenado junto con el expresidente Jair Bolsonaro en el juicio por golpismo contra el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, han informado este lunes fuentes oficiales.

Ramagem ha sido detenido en Florida (EE.UU.), donde se encontraba tras huir de su país en septiembre pasado, cuando recibió una pena de 16 años de cárcel por su participación en la trama golpista que, según la Corte Suprema, lideró el ultraderechista Bolsonaro tras perder las elecciones de 2022.

El arresto, que han llevado a cabo agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), ha sido producto de "la cooperación policial internacional" entre los dos países, ha afirmado en un comunicado la Policía Federal de Brasil. Medios locales y aliados del exdiputado han sostenido que la detención se se ha debido a cuestiones meramente migratorias.