Bolsonaro vuelve a prisión tras recibir el alta médica después de cuatro operaciones en ocho días

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha recibido el alta médica este jueves y ha sido trasladado de nuevo a prisión tras someterse a cuatro intervenciones desde el pasado 24 de diciembre para tratar una doble hernia en la ingle y un episodio continuado de hipo.

El exmandatario ha salido del Hospital DF Star de Brasilia a las 18:43 hora brasileña (21:43 GMT) para regresar en una caravana de vehículos policiales a la comisaría central de la Policía Federal en la capital brasileña donde cumple una condena de 27 años y tres meses de cárcel por la conspiración golpista para mantenerse en el poder tras la derrota electoral que sufrió ante Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Su regreso a prisión se produce pocas horas después de que el Tribunal Supremo de Brasil rechazase la nueva petición de prisión domiciliaria por motivos humanitarios presentada por los abogados del capitán retirado del Ejército.

Los abogados alegaron que la salud del expresidente está muy debilitada tras cuatro operaciones a las que ha sido sometido; pidieron que se le conceda la prisión domiciliaria por motivos humanitarios y de salud.

Sin embargo, en una rueda de prensa celebrada este miércoles, los médicos del líder de la ultraderecha brasileña afirmaron que la salud del expresidente está estable, pese a que no solucionaron totalmente las crisis de hipo, por lo que autorizaron el alta.