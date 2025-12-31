Bolsonaro se somete a una tercera intervención en cuatro días para tratar el hipo

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, que fue liberado temporalmente de prisión la semana pasada para recibir tratamiento por una hernia, ha sido sometido este martes a una “intervención complementaria de bloqueo del nervio frénico” tras presentar nuevos episodios de hipo, según ha informado su equipo médico. El nervio frénico desciende por el cuello, atravesando el tórax para alcanzar el diafragma, el músculo principal de la respiración.

Es la tercera intervención quirúrgica desde el sábado por la misma dolencia –el día de Navidad se sometió a otra, para operar una doble hernia en la ingle- y puede estar relacionada con la decena de cirugías por las que Bolsonaro ha pasado desde que un enfermo mental le asestó una puñalada en el abdomen en la campaña electoral de 2018.

01.09 min Apuñalado el candidato ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro en un acto electoral

El último boletín médico indica que el capitán retirado del Ejército se someterá este miércoles a una endoscopia para evaluar el "reflujo gastroesofágico", mientras continúa con fisioterapia respiratoria, tratamiento nocturno para la apnea del sueño y medidas preventivas contra la trombosis.

Los médicos esperaban darle el alta hospitalaria el jueves, pero este nuevo procedimiento podría alargar los plazos para su vuelta a prisión.

Desde noviembre, Bolsonaro cumple una condena de 27 años y tres meses de cárcel por la conspiración golpista para mantenerse en el poder tras la derrota electoral que sufrió ante Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. Durante su primer mes en la comisaría central de la Policía Federal, en Brasilia, ha tenido recurrentes crisis de hipo.

Sus abogados han solicitado diversas veces que se le conceda la prisión domiciliaria con carácter "humanitario" ante su delicado estado de salud, pero, hasta el momento, el Supremo ha negado todos los recursos.