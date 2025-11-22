La Policía brasileña detiene a Bolsonaro de manera preventiva tras un intento de fuga

La Policía Federal brasileña ha detenido al expresidente brasileño, Jair Bolsonaro. El exmandatario, que se encontraba en prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado, ha sido arrestado de manera preventiva para "garantizar el orden público". El ultraderechista intentó romper la tobillera electrónica que fiscalizaba sus movimientos para fugarse durante una manifestación convocada frente a su casa por uno de sus hijos, según afirma la Corte Suprema, que ha ordenado su arresto.

Un grupo de agentes acudió a la residencia de Bolsonaro, en Brasilia, y arrestó al líder ultraderechista, quien inmediatamente ha sido trasladado a dependencias policiales.

La Policía Federal de Brasil ha informado en una escueta nota que "cumplió este sábado, en Brasilia, una orden de prisión preventiva conforme una decisión de la Corte Suprema". La detención del ex jefe de Estado se produce un día después de que sus abogados solicitaran al alto tribunal poder cumplir la pena de 27 años de cárcel que recibió por intento de golpe de Estado bajo régimen domiciliario por motivos de salud.

El pasado 11 de septiembre, Bolsonaro fue condenado por la Primera Sala del Supremo por intentar "perpetuarse" en el poder con el apoyo de antiguos ministros y mandos militares, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

El líder ultraderechista, de 70 años, se encontraba bajo arresto domiciliario en su residencia de Brasilia desde el pasado 4 de agosto por incumplir una serie de medidas cautelares en el marco de esa causa. Según medios locales, la prisión preventiva de este sábado no se trata del inicio de la ejecución de la pena, lo que se esperaba para las próximas semanas, tras el rechazo por parte del Supremo de los primeros recursos de apelación contra la sentencia.

Su resolución incluye además una inhabilitación hasta ocho años después del vencimiento de su condena, plazo que, de no producirse reducciones de la misma, se prevé que expire en 2060, cuando el ultraderechista tendría, hipotéticamente, 105 años.