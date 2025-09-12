Bolsonaro recurrirá una condena que considera "excesiva" y Estados Unidos advierte que responderá a la "caza de brujas"

La defensa de Jair Bolsonaro ha calificado como "absurdamente excesiva y desproporcionada" la reciente condena al expresidente brasileño a 27 años y tres meses de prisión por golpismo. Las críticas también llegan desde Estados Unidos, donde la Administración de Donald Trump acusa al tribunal de llevas a cabo una "caza de brujas".

Los abogados de Bolsonaro, Celso Vilardi y Paulo da Cunha Bueno, han expresado su "profundo desacuerdo e indignación" por el fallo y han adelantado que apelarán la decisión de los jueces de la Corte Suprema "incluso en el ámbito internacional", según han expresado en una nota divulgada a la prensa, en la que han criticado la "falta de tiempo" para analizar las pruebas.

Los letrados han reiterado, además, la inocencia de su defendido, quien, según ellos, "no atentó" contra la democracia ni participó en la intentona golpista del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes bolsonaristas invadieron y vandalizaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo, en Brasilia.

En esta línea ha reaccionado, asimismo, el senador Flávio Bolsonaro, hijo primogénito de Bolsonaro, que ha dicho que "no aceptarán" la condena y que lucharán "hasta el fin". Tras el fallo, tanto Flávio como su hermano, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, han iniciado una campaña en redes sociales para denunciar una persecución judicial y un supuesto intento de asesinar a su padre. "Suprema persecución, quieren matar a Bolsonaro", han escrito en sus redes sociales.

En un mensaje previo al inicio de la sesión, Eduardo, calificó al juez Alexandre de Moraes, relator del caso que enfrenta el líder ultraderechista, de "criminal vestido de toga", y lo acusó de utilizar a la justicia como "medio de tortura, amenaza y persecución política".

Trump se ha mostrado "sorprendido" por el fallo La Administración estadounidense sí ha sancionado y ha prohibido la entrada al país al juez Alexandre de Moraes, a quien el secretario de Estado del país, Marco Rubio, ha acusado de llevar a cabo una "caza de brujas". "Continúa la persecución política liderada por Alexandre de Moraes, sancionado por violar los derechos humanos, luego de que él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil decidieron injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro", ha indicado Rubio. "Estados Unidos responderá en consecuencia a esta caza de brujas", ha agregado sin ofrecer más detalles. ““ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su parte, se ha declarado “sorprendido” por la condena del expresidente y ha calificado como "un buen hombre" a su aliado. "Vi el juicio, lo conozco muy bien. Como líder extranjero, pensé que era un buen presidente. Es muy sorprendente que esto pudiera suceder", ha expresado Trump, que ha comparado el proceso del brasileño con el que pasó él mismo cuando fue imputado por presuntamente instigar el asalto al Capitolio de 2021. "Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya", ha añadido en declaraciones a la prensa en los jardines de la Casa Blanca, sin especificar si planea imponer más sanciones a Brasil tras la aplicación del 50% de aranceles. Los aranceles de Trump abocan a los mercados a su momento más difícil desde la II Guerra Mundial

El Gobierno de Brasil dice que no se intimidará Ante las palabras de Rubio, el Gobierno de Brasil ha afirmado que no se "intimidará" por las "amenazas". "Amenazas como la realizada hoy por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una declaración que ataca la autoridad brasileña e ignora los hechos y las pruebas contundentes que constan en el expediente, no intimidarán a nuestra democracia", ha afirmado en una nota el Ministerio de Exteriores de Brasil. Desde Colombia, el presidente del país, Gustavo Petro, ha respaldado también la condena y ha afirmado que "todo golpista debe ser condenado". "Todo golpista debe ser condenado. Son las reglas de la democracia", ha escrito Petro en X.