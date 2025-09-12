Bolsonaro recurrirá una condena que considera "excesiva" y Estados Unidos advierte que responderá a la "caza de brujas"
- El expresidente ha sido condenado a 27 años y tres meses de prisión por golpismo
- El Gobierno de Brasil dice que no se intimidará por las amenazas de la Administración de Donald Trump
La defensa de Jair Bolsonaro ha calificado como "absurdamente excesiva y desproporcionada" la reciente condena al expresidente brasileño a 27 años y tres meses de prisión por golpismo. Las críticas también llegan desde Estados Unidos, donde la Administración de Donald Trump acusa al tribunal de llevas a cabo una "caza de brujas".
Los abogados de Bolsonaro, Celso Vilardi y Paulo da Cunha Bueno, han expresado su "profundo desacuerdo e indignación" por el fallo y han adelantado que apelarán la decisión de los jueces de la Corte Suprema "incluso en el ámbito internacional", según han expresado en una nota divulgada a la prensa, en la que han criticado la "falta de tiempo" para analizar las pruebas.
Los letrados han reiterado, además, la inocencia de su defendido, quien, según ellos, "no atentó" contra la democracia ni participó en la intentona golpista del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes bolsonaristas invadieron y vandalizaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo, en Brasilia.
En esta línea ha reaccionado, asimismo, el senador Flávio Bolsonaro, hijo primogénito de Bolsonaro, que ha dicho que "no aceptarán" la condena y que lucharán "hasta el fin". Tras el fallo, tanto Flávio como su hermano, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, han iniciado una campaña en redes sociales para denunciar una persecución judicial y un supuesto intento de asesinar a su padre. "Suprema persecución, quieren matar a Bolsonaro", han escrito en sus redes sociales.
En un mensaje previo al inicio de la sesión, Eduardo, calificó al juez Alexandre de Moraes, relator del caso que enfrenta el líder ultraderechista, de "criminal vestido de toga", y lo acusó de utilizar a la justicia como "medio de tortura, amenaza y persecución política".
Trump se ha mostrado "sorprendido" por el fallo
La Administración estadounidense sí ha sancionado y ha prohibido la entrada al país al juez Alexandre de Moraes, a quien el secretario de Estado del país, Marco Rubio, ha acusado de llevar a cabo una "caza de brujas".
"Continúa la persecución política liderada por Alexandre de Moraes, sancionado por violar los derechos humanos, luego de que él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil decidieron injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro", ha indicado Rubio. "Estados Unidos responderá en consecuencia a esta caza de brujas", ha agregado sin ofrecer más detalles.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su parte, se ha declarado “sorprendido” por la condena del expresidente y ha calificado como "un buen hombre" a su aliado.
"Vi el juicio, lo conozco muy bien. Como líder extranjero, pensé que era un buen presidente. Es muy sorprendente que esto pudiera suceder", ha expresado Trump, que ha comparado el proceso del brasileño con el que pasó él mismo cuando fue imputado por presuntamente instigar el asalto al Capitolio de 2021.
"Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya", ha añadido en declaraciones a la prensa en los jardines de la Casa Blanca, sin especificar si planea imponer más sanciones a Brasil tras la aplicación del 50% de aranceles.
El Gobierno de Brasil dice que no se intimidará
Ante las palabras de Rubio, el Gobierno de Brasil ha afirmado que no se "intimidará" por las "amenazas".
"Amenazas como la realizada hoy por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una declaración que ataca la autoridad brasileña e ignora los hechos y las pruebas contundentes que constan en el expediente, no intimidarán a nuestra democracia", ha afirmado en una nota el Ministerio de Exteriores de Brasil.
Desde Colombia, el presidente del país, Gustavo Petro, ha respaldado también la condena y ha afirmado que "todo golpista debe ser condenado". "Todo golpista debe ser condenado. Son las reglas de la democracia", ha escrito Petro en X.
Podrá solicitar cumplirla en prisión domiciliaria
Tras la publicación de la sentencia con la decisión judicial, que puede demorar hasta 60 días desde el juicio, las defensas del expresidente y los otros siete condenados disponen de un plazo para interponer un escrito de apelación.
En el caso de Bolsonaro, solo cabe la posibilidad de presentar los llamados 'recursos de aclaración', que tienen como objetivo especificar algunas cuestiones del texto final de la sentencia, lo que podría derivar en una reducción de la pena o en un aplazamiento del cumplimiento de la misma.
No obstante, no podrán solicitar que la pena sea analizada por el plenario del Tribunal, lo que podría cambiar el resultado del juicio. Para hacer uso de este recurso habría sido necesario dos votos divergentes entre los cinco jueces, pero en la causa de Bolsonaro, solo un juez votó a favor de librarlo de todos los cargos, así que esta posibilidad está anulada.
Si se presenta el recurso, corresponde al magistrado Alexandre de Moraes revisarlo y marcar el inicio de ejecución de las penas. Aunque de momento, el expresidente no entrará en prisión, una vez que se agotan los recursos, la pena se vuelve efectiva.
Por sus problemas de salud y edad avanzada, el exjefe de Estado, de 70 años, podrá solicitar cumplir la pena en prisión domiciliaria, algo que ya ha sido considerado por su defensa, según declaraciones públicas. Bolsonaro ya se encuentra actualmente en prisión domiciliaria por violación de medidas cautelares que le habían sido impuestas en el marco de otro proceso.