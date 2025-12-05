El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, será candidato a la Presidencia de Brasil en octubre de 2026

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, será candidato a la Presidencia de Brasil en octubre de 2026, ha anunciado este viernes el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto.

"Confirmado. Flávio me dijo que nuestro capitán (Jair Bolsonaro) ratificó su candidatura. Bolsonaro habló, está hablado. Estamos juntos", ha dicho Costa Neto, en declaraciones al medio Poder 360.

La elección de Flávio como candidato cuenta con el aval de su padre, quien cumple una condena de cárcel de 27 años por golpe de Estado en enero de 2023, según ha asegurado el dirigente del PL.

"Es con gran responsabilidad que confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de conferirme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación", ha escrito Flávio Bolsonaro en una publicación en la red social X.

"Nuestro país atraviesa momentos difíciles, en los que muchos se sienten abandonados, los jubilados son robados por el propio gobierno, los narcoterroristas dominan las ciudades y explotan a los trabajadores, las empresas estatales vuelven a ser saqueadas, no dejan de crearse o aumentarse nuevos impuestos, y nuestros hijos no tienen expectativas de futuro", ha añadido el senador en su mensaje.

Por todo ello, ha manifestado que no se va a "quedar de brazos cruzados" viendo "cómo la esperanza de las familias se apaga" y cómo "sucumbe" la democracia brasileña.

Su elección como candidato despeja las dudas que se habían abierto en la derecha tras la inhabilitación política de su padre y su posterior condena de cárcel por liderar un golpe de Estado para tratar de retener el poder tras su derrota en los comicios de 2022.

Con anterioridad, se habían barajado varios nombres, como el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o incluso la exprimera dama, Michelle Bolsonaro.