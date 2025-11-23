Bolsonaro dice que sufrió una "paranoia" inducida por medicamentos que lo llevó a manipular la tobillera electrónica

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha declarado este domingo, en una audiencia de control de detención, que entró en un estado de "paranoia" y "alucinaciones" inducido por la ingesta de ciertos medicamentos que lo llevó a quemar con un soldador su tobillera electrónica.

Los dos fármacos citados son pregabalina (antiepiléptico) y sertralina (antidepresivo).

Bolsonaro se ha sometido por videoconferencia a las preguntas de una jueza auxiliar sobre las condiciones de su arresto, tras pasar su primera noche en prisión preventiva en la sede de la Policía Federal, en Brasilia.

La sesión de control de detención es un trámite crucial para verificar la integridad física del detenido y comprobar si se violaron sus derechos fundamentales.

La jueza auxiliar del magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, relator del proceso por el que Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel por golpismo, ha constatado la ausencia de "abusos o irregularidades", según el informe oficial.

El líder del Partido Liberal (PL), quien cumplía arresto domiciliario desde el pasado 4 de agosto en su residencia de Brasilia, fue detenido de manera preventiva la mañana del sábado, por "riesgo concreto de fuga" y "amenaza al orden público", antes de una vigilia de simpatizantes planeada frente a su domicilio.