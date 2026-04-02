Descubre 'Cosas de palacio' con todos los episodios del videopodcast de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'

Cosas de palacio se está convirtiendo en el videopodcast que todo actor de La Promesa y Valle Salvaje quiere visitar. Los primeros en estrenarse fueron Arturo García Sancho, Elena Navarro y Marcos Orengo, que repitieron en el segundo y sumaron a Guillermo Serrano. Para el tercer episodio, dos actrices de Valle Salvaje acuden a los platós de La Promesa para charlar animadamente y sin tapujos con un intérprete de la ficción ambientada en 1917.

¿No conocías la existencia de este formato dedicado a los dos series de éxito de las tardes de La 1? ¿Te has pedido alguno de los episodios? ¡Aquí tienes todos los emitidos hasta ahora!

Episodio 1: Nuevos comienzos Para el primer capítulo del videopodcast, Arturo García Sancho, Manuel en La Promesa, visitaba a el plató de Valle Salvaje. Marcos Orengo y Elena Navarro, Martín y Pepa respectivamente, le dieron la bienvenida y, gracias a una misteriosa caja, los tres artistas charlaron sobre el trabajo del día a día de una serie diaria, los castings, la muerte de Feliciano... ¡Y mucho más! Además, los actores respondieron a las preguntas de la audiencia y se enfrentaron a en un divertido juego de época. Cosas de palacio Cosas de Palacio - Episodio 1 - Nuevos comienzos Arturo García Sancho, Marcos Orengo y Elena Navarro charlan sobre trabajo, castings, la muerte de Feliciano... y una misteriosa caja.... Ver ahora

Episodio 2: Villanos Una semana después, Guillermo Serrano se unía a los tres invitados anteriores en el segundo episodio. Los actores recordaron algunos momentazos detrás de las cámaras, así como sus trucos interpretativos. Reflexionaron sobre sus habilidades para el póker, sacaron de la caja dos objetos con mucha historia para sus personajes... y respondieron a las preguntas de la audiencia. Especialmente, a una que nos interesa bastante: ¿volverá Manuel a enamorarse? ¡No te pierdas la respuesta de Arturo García Sancho en Cosas de palacio! Cosas de palacio Cosas de palacio - Episodio 2 - Villanos Guillermo Serrano se une a Arturo García Sancho, Elena Navarro y Marcos Orengo para charlar sobre 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'.... Ver ahora

Episodio 3: Yo nunca Antes del parón de Semana Santa, Miren Arrieta y Sabela Arán, actrices de Valle Salvaje, visitaron por primera vez los platós de La Promesa para reunirse con Ibrahim Al Shami. Los actores nos descubrieron con quién les gustaría tener un romance en la ficción, qué significa para ellos trabajar en una serie diaria y sus mejores momentos en rodaje. Además, se lanzaron a jugar al 'Yo nunca' confesando algunos de sus mayores secretos: ¿Han ido de resaca a trabajar? ¿Han robado algo de un set de rodaje? ¿Han tenido un sueño subido de tono con alguno de sus compañeros? ¡No te pierdas las locas respuestas de nuestros protagonistas! Cosas de palacio Cosas de palacio - Episodio 3 - Yo nunca Miren Arrieta, Ibrahim Al Shami y Sabela Arán charlan sobre posibles romances de sus personajes, robos en rodaje... ¡y juegan al 'Yo nunca'!... Ver ahora

Horario y dónde ver Cosas de Palacio Llevamos mucho tiempo preparando este videopodcast tan especial. Hasta ahora ha sido nuestro, pero ya es de todos vosotros. Cosas de palacio podrá verse todos los jueves a partir de las 19:30 horas en RTVE Play. ¿Te lo vas a perder? ¡Te esperamos en Cosas de palacio, el videopodcast de La Promesa y Valle Salvaje!