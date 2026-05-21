La ciencia responde a los bulos solares: "El 90% de los cánceres de piel se pueden evitar con la prevención"
Con la llegada del calor y del verano circulan en redes sociales e internet bulos sobre el bronceado y mensajes que minimizan el daño que causa la sobreexposición al sol. El ejemplo más reciente tiene como protagonista al futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente que, en una entrevista en televisión, ha vuelto a aconsejar tomar el sol de forma progresiva sin usar protección. En VerificaRTVE hemos preguntado a cuatro expertos sobre la evidencia científica que existe sobre los perjuicios de esta práctica. Todos coinciden en el daño a la salud que pueden derivar de estos bulos, ya que las radiaciones ultravioletas pueden provocar cáncer de piel y otras enfermedades. Te lo explicamos.
En una entrevista en prime time este martes 19 de mayo, que alcanzó un 13,9% de share, Llorente recomendaba "exponerse poco a poco" al sol (el peligroso mito del callo solar). También rechazaba el uso de crema protectora y afirmaba que "muchos profesionales de la salud" defienden el "estilo de vida" que él promueve.
No es la primera vez que el futbolista promueve estas falsedades sobre los daños de la radiación solar. El 8 de abril, en un mensaje en su perfil de Instagram, donde tiene 2,4 millones de seguidores, afirmaba: "No es el sol el que tiene que demostrar que no causa enfermedades. Son los que lo critican, los que tienen que demostrarlo". Y cuestionaba los estudios científicos existentes hasta la fecha. En muchas ocasiones, otros influencers y personalidades han defendido, sin evidencia científica, bulos sobre la toxicidad de las cremas solares o sobre el "negocio" del miedo al sol.
La evidencia científica es clara. Según el Instituto Valenciano de Oncología, el cáncer de piel es el tipo de cáncer con mayor incidencia en el ser humano. Cada año se diagnostican más de 78.000 nuevos casos en España, y la sobreexposición solar está detrás del 90% de los cánceres de piel. "Una epidemia" que, según la catedrática de la Universidad Rey Juan Carlos y directora del proyecto Comunicancer, Ángeles Moreno, "amenaza con duplicar sus graves efectos en España". "La buena noticia", explica a VerificaRTVE, "es que más del 90% de los cánceres de piel se pueden evitar con la prevención". De ahí el interés de los expertos consultados por VerificaRTVE en desmontar estas falsedades.
La sobreexposición al sol causa cáncer de piel y otras enfermedades
La exposición al sol en las horas de mayor índice ultravioleta (UV) aumenta el riesgo de padecer cáncer de piel y otras enfermedades en la epidermis, los ojos y en el sistema inmunitario. Es una evidencia científica sobre la que existe un amplio consenso. De hecho, la Organización Mundial de la Salud clasifica la radiación ultravioleta (UV) como un carcinógeno humano del Grupo 1.
Para llegar a estas conclusiones, se han hecho numerosas investigaciones en todo el mundo a las que alude Eduardo Nagore, jefe de Dermatología del Instituto Valenciano de Oncología (IVO). En declaraciones a VerificaRTVE, afirma que existen numerosos estudios epidemiológicos que demuestran que "quien se ha quemado o quien acumula sol epidemiológicamente tiene más cáncer" ya que la sobreexposición al sol produce un daño acumulativo. Junto a estas investigaciones, existen "estudios en animales, estudios en células en los que se ve que la radiación ultravioleta produce mutaciones en el ADN. Y esas mutaciones, cuando las acumulas, producen cáncer", añade. Este experto lo compara con comprar papeletas de lotería, "cuanto más te quemas, más riesgo tienes".
Agustín Buendía, director de la fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), ha explicado en el Congreso Nacional celebrado este 20 de mayo, que la radiación ultravioleta "no es solamente el principal factor de riesgo" del cáncer de piel, "sino que es el único modificable" ya que las "conductas" y los "hábitos" pueden cambiarse. Asegura que "está totalmente demostrado que la quemadura solar, especialmente en niños y adolescentes antes de los 20 años, aumenta considerablemente el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer de piel, especialmente el melanoma y el carcinoma vascular en la edad adulta".
Yolanda Gilaberte, presidenta de la Academia Española de Dermatología y Venereología, advierte a VerificaRTVE que, más allá del cáncer, la sobreexposición solar puede desencadenar también otras dolencias. Entre ellas, "enfermedades autoinmunes, como lupus, dermatitis o fotodermatosis", además de "toda la gama de hiperpigmentación, es decir, manchas solares, melanoma y sensaciones inflamatorias".
Bulos solares contra la salud pública
Los bulos sobre el sol son recurrentes, aparecen cada verano y tienen una amplia difusión en redes e internet. Según la catedrática Ángeles Moreno, estos mensajes "normalizan conductas de alto riesgo para la salud y tiran por tierra el esfuerzo de todos los colectivos que llevan años trabajando en la prevención en España". Además, "van contra la salud pública y ponen en peligro a personas reales", y añade, sobre todo "suponen un especial riesgo para los jóvenes".
La preocupación por la desinformación es tal que la campaña Euromelanoma, que la Fundación Piel Sana de la AEDV lanza cada año en coordinación con otros organismos europeos, lleva el título de "Bulo Fighters". Se ha centrado esta vez en desmontar las mentiras que circulan en redes sociales sobre el sol y la protección solar.
Para Agustín Buendía estas falacias son "auténticos disparates" y añade: "Gastamos muchísimo tiempo en tener que desmentir una serie de bulos que están haciendo muchísimo daño a la población". Pide además que se tenga en cuenta solo la información procedente "de evidencia científica". "Si quiero saber de fútbol, puedo escuchar a Marcos Llorente, pero si quiero saber algo sobre la salud de mi piel, tengo que recurrir a dermatólogos y oncólogos especialistas y a proyectos y asociaciones de prestigio", argumenta la catedrática Ángeles Moreno.
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Muchas de las personas que difunden estos mensajes ponen el foco en "el interés de las industrias" en vender productos relacionados con la protección solar como cremas solares. Sin embargo, defiende Moreno, "hay otras medidas de fotoprotección que son gratis o están al alcance de cualquier ciudadano". Prácticas como conocer el tipo de piel, intentar evitar el momento del día con más radiación ultravioleta, buscar la sombra, taparse con ropa, sombreros, gafas y ponerse crema en las partes más expuestas.
En VerificaRTVE ya te hemos advertido en otras ocasiones sobre los peligros de tomar el sol con un alto índice de radiación ultravielota UV y sobre las consecuencias de la desinformación sobre las cremas solares. Y no, la grasa de origen animal no protege nuestra piel de la radiación ultravioleta del sol.