La ciencia responde a los bulos solares: "El 90% de los cánceres de piel se pueden evitar con la prevención"

Con la llegada del calor y del verano circulan en redes sociales e internet bulos sobre el bronceado y mensajes que minimizan el daño que causa la sobreexposición al sol. El ejemplo más reciente tiene como protagonista al futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente que, en una entrevista en televisión, ha vuelto a aconsejar tomar el sol de forma progresiva sin usar protección. En VerificaRTVE hemos preguntado a cuatro expertos sobre la evidencia científica que existe sobre los perjuicios de esta práctica. Todos coinciden en el daño a la salud que pueden derivar de estos bulos, ya que las radiaciones ultravioletas pueden provocar cáncer de piel y otras enfermedades. Te lo explicamos.

En una entrevista en prime time este martes 19 de mayo, que alcanzó un 13,9% de share, Llorente recomendaba "exponerse poco a poco" al sol (el peligroso mito del callo solar). También rechazaba el uso de crema protectora y afirmaba que "muchos profesionales de la salud" defienden el "estilo de vida" que él promueve.

No es la primera vez que el futbolista promueve estas falsedades sobre los daños de la radiación solar. El 8 de abril, en un mensaje en su perfil de Instagram, donde tiene 2,4 millones de seguidores, afirmaba: "No es el sol el que tiene que demostrar que no causa enfermedades. Son los que lo critican, los que tienen que demostrarlo". Y cuestionaba los estudios científicos existentes hasta la fecha. En muchas ocasiones, otros influencers y personalidades han defendido, sin evidencia científica, bulos sobre la toxicidad de las cremas solares o sobre el "negocio" del miedo al sol.

Imágenes de Instagram que difunden mensajes contrarios a la evidencia científica VerificaRTVE

La evidencia científica es clara. Según el Instituto Valenciano de Oncología, el cáncer de piel es el tipo de cáncer con mayor incidencia en el ser humano. Cada año se diagnostican más de 78.000 nuevos casos en España, y la sobreexposición solar está detrás del 90% de los cánceres de piel. "Una epidemia" que, según la catedrática de la Universidad Rey Juan Carlos y directora del proyecto Comunicancer, Ángeles Moreno, "amenaza con duplicar sus graves efectos en España". "La buena noticia", explica a VerificaRTVE, "es que más del 90% de los cánceres de piel se pueden evitar con la prevención". De ahí el interés de los expertos consultados por VerificaRTVE en desmontar estas falsedades.