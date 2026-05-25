Este estudio no demuestra que el hantavirus sobreviva seis años en el semen con riesgo de contagio

Varios titulares y mensajes de redes alertan del riesgo de transmisión sexual del hantavirus años después de sufrir la enfermedad porque "puede permanecer en el semen". Citan un estudio científico que detectó la presencia de ARN viral en un paciente seis años más tarde. Sin embargo, la investigación no concluye que se pueda contagiar el hantavirus seis años después de padecer la enfermedad. Tres virólogos aseguran a VerificaRTVE que, hasta el momento, no hay evidencia científica de que el hantavirus se contagie sexualmente años más tarde.

"El hantavirus puede permanecer en el semen humano hasta seis años y tiene el potencial de transmisión sexual incluso después de que una persona se ha recuperado", dice en inglés una publicación en X del medio británico The Telegraph. Otros medios, portales web y mensajes de redes alertan de la supervivencia del hantavirus en el semen y del riesgo de transmisión sexual.

Este estudio no detectó un caso de transmisión sexual de hantavirus Estos artículos citan una investigación publicada en 2023 en la revista Viruses con el título 'Presencia y persistencia del ARN del virus Andes en el semen humano'. Analizan el caso de un suizo que se contagió tras viajar a pie desde Ecuador a Chile en 2016. Le hicieron un seguimiento durante 71 meses y detectaron que el ARN viral permaneció "detectable" en muestras de semen durante todo el periodo. Pero ARN viral y virus infeccioso no es lo mismo. "Es muy distinto, es un paso muy previo porque el genoma del virus puede permanecer en las células, pero no está activo en las partículas infecciosas", aclara Margarita del Val, viróloga del CBM-CSIC. "No han detectado virus infeccioso en las muestras de semen ni en ninguna otra muestra", añade respecto a la investigación del paciente suizo. El análisis de la revista Viruses analiza "un único caso", subraya Margarita del Val, y "tampoco hay ninguna evidencia de que esta persona se lo transmitiese por vía sexual a nadie".

No hay evidencia de que el hantavirus contagie tras seis años en el semen El epidemiólogo Amós García Rojas también nos asegura que "no existe ninguna evidencia científica de que el hantavirus pueda tener capacidad infectiva" a pesar de que el ARN "pueda permanecer en el semen de un ser humano". La clave, señala este experto, es que descubrir "ARN viral no significa en absoluto que tenga capacidad de infectar". Así lo indica también la revista especializada National Geographic, que asegura que "el hantavirus no sobrevive seis años en el semen" y puntualiza que "un caso con ARN viral no prueba transmisión sexual". Argumentan que, en el caso del paciente del estudio, "faltaba una parte importante que dificultaría la replicación viral" y esto "desmonta la posibilidad de que el virus esté sobreviviendo y listo para transmitirse durante años". El virólogo José Antonio López Guerrero, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), también señala que en varios estudios sobre hantavirus se ha detectado ARN viral "durante meses" pero "no significa claramente que el virus sea contagioso". Investigaciones similares se han hecho, según este experto, con el coronavirus o con el zika. Este último virus, sí puede transmitirse sexualmente meses más tarde.

El ébola sí tiene riesgo de transmisión sexual Del Val recuerda que con el virus del ébola sí se consiguió "trazar una persistencia en el semen" y un riesgo de contagio, como advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS). En esta enfermedad, "sí hay evidencia de transmisión sexual", pero en el hantavirus, dice la experta, "estamos lejos de eso". También destaca que, hasta la fecha, "la inmunidad" del hantavirus "parece bastante sólida", porque "se detectan anticuerpos durante mucho tiempo" y la enfermedad no se ha reactivado en ningún paciente.