Cuidado con estas cápsulas que prometen "perder peso de forma saludable"

Nos habéis consultado a nuestro servicio de WhatsApp por un producto en formato cápsulas que garantiza "acelerar el metabolismo y quemar grasa". Es falso. Este producto no está autorizado en España ni como medicamento ni como suplemento alimenticio.

El producto por el que nos habéis preguntado tiene el siguiente nombre comercial: "LipoMounj". Hemos detectado varios portales de Internet y puntos de venta como Amazon o Ebay que promocionan también su versión en “suplemento líquido”. En la página web que nos habéis remitido leemos: “Regulación del apetito y reducción de antojos”. En el mismo portal ofrecen diferentes ofertas para comprar el producto e información de su uso.

No está registrado como medicamento ni como suplemento alimenticio en España En VerificaRTVE hemos comprobado que el producto no está registrado en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ni en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Si buscamos el número de registro sanitario que figura en la web en cualquier buscador, aparecen otros portales similares que promocionan artículos con otros nombres y “propiedades” facilitando el mismo número de registro. Resultados de los buscadores de AEMPS Y AESAN VerificaRTVE Tras comprobar diferentes páginas en las que se promociona LipoMounj, vemos que ninguna especifica los componentes del suplemento. “Las declaraciones en este sitio web no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Los productos no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad”, avisan al final de una de las páginas web de punto de venta. En el mismo sitio web apuntan que este producto procede de Estados Unidos y adjunta las etiquetas propias de las agencias de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA). En cambio, no quiere decir que esté registrado, evaluado o aprobado por la agencia. Además, el hecho de tener una etiqueta de “fabricado por USA” no es un indicador de calidad y eficacia.

¿Qué sabemos de los componentes del producto? Pablo Caballero, farmacéutico del área de Divulgación Científica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, dice a VerificaRTVE que “no conocen la composición exacta de cada producto”. Además, averiguamos que la composición que aparece en distintas páginas web es diferente. “Incluso existen discrepancias entre el listado de supuestos ingredientes de la imagen del envase y los que se mencionan en diversos elementos publicitarios”, añade. “El mayor riesgo de este tipo de productos se encuentra en que no se puede confirmar que haya sido fabricado siguiendo las normas pertinentes que garantizan tanto la calidad del producto final como la de sus componentes individuales” afirma Caballero. Además, se señala que no se puede determinar si contiene ingredientes distintos a los declarados, o la cantidad en la que están presentes. Por otra parte, todos los portales web que venden este producto cuentan con secciones de “preguntas frecuentes” y garantizan el reembolso del dinero si el consumidor no está satisfecho con los resultados. Sin embargo, no encontramos ningún portal o enlace en que se puedan realizar preguntas o gestionar las devoluciones. Espacio de garantía y preguntas frecuentes en los portales de venta del producto