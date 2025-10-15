Beber vasos de agua con sal no ayuda a la hidratación y es perjudicial para la salud

Un vídeo difundido en redes sociales asegura que es beneficioso para la salud añadir 2,3 gramos de sal a tus vasos de agua. El protagonista explica que beber agua del grifo o embotellada no "hidrata correctamente" y que ingerir sal marina no aumentará la presión arterial. Es un bulo. Los expertos consultados aseguran a VerificaRTVE que tomar agua con sal favorece la deshidratación. Además, ingerir más sodio del recomendado por las autoridades sanitarias supone un perjuicio para la salud.

"Empieza tu día añadiendo 2,3 gramos (media cucharadita pequeña) de sal marina en tu vaso de agua", leemos en un mensaje de Instagram que acumula más de 27.000 ‘me gusta’. La publicación adjunta un vídeo en el que un hombre enumera una serie de problemas de salud y asegura que estos se solucionan añadiendo sal al agua que ingieres. Habla de los beneficios de la sal y se dirige al usuario para decir que "a ti te hicieron creer que debes cortarla". Continúa afirmando que "el agua sola (...) no te hidrata correctamente" y que "no, la sal no te deshidrata". También incide en que "una sal marina de calidad no te va a causar presión arterial alta".

El agua con sal no hidrata e ingerir agua de mar es peligroso Ingerir agua con sal no favorece la hidratación del organismo Los expertos consultados coinciden en que ingerir agua con sal no favorece la hidratación del organismo, provoca el efecto contrario. Eduardo Ramírez, técnico de divulgación científica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF), es contundente: "No es cierto lo que se asegura en el vídeo". Argumenta que "cuando se aumenta la concentración plasmática de sodio (sal), el agua sale de las células para igualar esa concentración" por lo que "la célula se deshidrata". Ramírez asegura que la ingesta de sal "hidrata menos a nivel de célula y también a nivel del organismo" y que "el sodio también se excreta y se reabsorbe, lo cual supone una carga renal", un esfuerzo para los riñones. El aumento de sodio provoca hipernatremia (nivel elevado de sodio en la sangre), lo que "va a dar sed, más ganas de beber agua", detalla el técnico del CGCOF. En esta misma línea se pronuncia el doctor Luis Gutiérrez Serantes, portavoz y miembro del Comité Científico del Instituto de investigación Agua y Salud (IIAS): "Las afirmaciones realizadas en el vídeo sobre la ingesta de agua con sal no son ciertas llevando al engaño a las personas que lo visionen suponiendo el riesgo de llegar a padecer enfermedad renal y cardiaca graves". Tomar agua de mar es peligroso para la salud Para el doctor Luis Gutiérrez, la afirmación del vídeo sobre los beneficios de beber agua del mar es "falsa y potencialmente peligrosa". El experto asegura que "el agua de mar es altamente salina" y que "ingerirla puede aumentar la osmolaridad sanguínea, empeorar la deshidratación y provocar alteraciones renales y/o cardiovasculares graves". En sus palabras: "Las autoridades oceanográficas y sanitarias advierten claramente del riesgo que supone beber agua de mar. No existe evidencia científica robusta que respalde beneficios sanitarios por la ingestión de agua de mar".

El agua sí hidrata Gutiérrez asegura que "el agua es la principal vía de hidratación de los seres humanos". Según explica, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA por sus siglas en inglés) "establece que, en condiciones normales de actividad y temperatura, una persona debe ingerir de 2l-2,5l de agua al día, recomendando que al menos el 80% sea por la toma directa de agua y un 20% puede ser a través de los alimentos que comemos". Por esta razón "el agua sí es el elemento que más hidrata y una bebida excesivamente salina puede ser incluso perjudicial y provocar el efecto contrario", declara Luis Gutiérrez del IIAS.

Ingerir más sodio del recomendado es perjudicial para la salud La sal "puede ser perjudicial, mucho más si se toma como costumbre todos los días", indica el técnico del CGCOF Eduardo Ramírez. La Organización Mundial de la Salud (OMS) detalla que "el principal efecto sobre la salud asociado con las dietas altas en sodio es el aumento de la tensión arterial (lo que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares), el cáncer gástrico, la obesidad, la osteoporosis, el síndrome de Ménière y enfermedades renales". "Se calcula que 1,89 millones de muertes al año están asociadas con el consumo excesivo de sodio", refiere la OMS. Luis Gutiérrez del IIAS también alerta: "La fórmula de la sal es cloruro de sodio y el sodio consumido en exceso produce retención de líquido e hipertensión arterial, produciendo una sobrecarga cardiovascular que puede dar lugar a un cuadro de insuficiencia cardiaca y renal graves". Amplía sobre "los síntomas que nos avisan de que el consumo de agua con sal está dañando al organismo" que son: "sed intensa, náuseas, vómitos, debilidad, confusión y pérdida de conocimiento". Ramírez explica que "precisamente todas las iniciativas de las autoridades van encaminadas a reducir la ingesta de sal, no a aumentarla". La OMS asegura que "la ingesta media mundial es de 4310 mg/día (lo que equivale a 10,78 g/día de sal)" y que "esto es más del doble" de lo recomendado: "Menos de 2000 mg/día de sodio (el equivalente a menos de 5 g/día de sal)". Por ello, según Ramírez, "si ya ingerimos eso con la dieta normal, si añadimos sal al agua podemos llevar a complicaciones de todo tipo".