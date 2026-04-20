El CIS aumenta la ventaja del PSOE sobre el PP a 13 puntos y baja a Sumar, Podemos y Vox

El PSOE ganaría las elecciones generales si se celebraran este lunes, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de abril. El partido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sitúa como fuerza más votada, 12,8 puntos por encima del PP, con Vox a la baja, al igual que las fuerzas situadas a la izquierda de los socialistas, como Sumar y Podemos, que también perderían apoyos.

La encuesta concede al PSOE el 36,4% del voto estimado, en tanto que el PP obtendría el 23,6% de los sufragios si se celebraran ahora elecciones, con el 14,7% para Vox, el 5,8% para Sumar y el 2,2% de respaldo para Podemos, unos resultados procedentes de 4.020 entrevistas realizadas entre los pasados 6 y 10 de abril.

El estudio elaborado por la institución que preside el sociólogo y exdirigente socialista José Félix Tezanos refleja el despegue de los socialistas con una subida en sus apoyos de 4,6 puntos en respecto al anterior muestreo de marzo, en tanto que el PP solo ganaría tres décimas, Vox se dejaría 1,9 puntos en solo un mes, Sumar caería 1,3 puntos, y Podemos, siete décimas.

El instituto dirigido por José Félix Tezanos concede además un alza de medio punto a ERC, hasta situar su estimación de voto en el 2,9 %; mientras Se Acabó la Fiesta se llevaría el 1,7 %, Eh Bildu, el 1,3 %, y Junts, el BNG y el PNV, el mismo porcentaje: el 0,8 % cada uno. A Coalición Canaria le adjudica el 0,2% y a UPN el 0,1%.

Sánchez se mantiene como el preferido como presidente del Gobierno El líder del PSOE, Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido como presidente del Gobierno, según el 31,3% de los encuestados, a gran distancia de Alberto Núñez Feijóo (PP), citado por el 9,9 %, y de Santiago Abascal (Vox), que lo es para el 7,4 %. Sánchez es también el mejor valorado, aunque sin llegar al aprobado, porque los entrevistados por el CIS le conceden una nota media de 4,81, seguido de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (4,25), de Feijóo (3,68) y de Santiago Abascal (2,75). El jefe del Ejecutivo despierta más confianza en los ciudadanos que Feijóo: en concreto, al 36,8% le genera "mucha" o "bastante" confianza, mientras que el 17,32% confía en el jefe de la oposición. La desconfianza es también mucho mayor en el caso de Feijóo, con un 81,6% al que le provoca "poca" o "ninguna" confianza, un índice que en el caso de Sánchez es del 61,9%.