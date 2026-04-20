Albares: "Machado ha decidido actuar como una líder ideológica y reunirse con su espectro ideológico, la extrema derecha"
- "Cuando se usa la Puerta del Sol para proclamas racistas, eso no tiene cabida en España"
- "Israel no puede tener una relación normal con la UE cuando se violan los derechos humanos"
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha lamentado que la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado haya decidido, en su visita a España, "actuar como una líder ideológica y por eso ha escogido reunirse sólo con una parte del espectro político, con la extrema derecha, en lugar de como representante pueblo velezonano".
"Ella ha actuado como líder ideológica que se reúne con su espectro ideológico que es la extrema derecha española", ha repetido Albares durante una entrevista en Las mañanas de RNE.
Durante su visita a España, María Corina Machado, se ha reunido con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el de Vox, Santiago Abascal; y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero ha rechazado acudir a la Moncloa para entrevistarse con Pedro Sánchez, pese a que el Gobierno le ofreció esta posibilidad.
Albares ha lamentado también los cánticos racistas contra la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que se escucharon en la concentración de opositores venezolanos en la Puerta del Sol en Madrid. "Cuando se usa la Puerta del Sol para proclamas racistas, eso no tiene cabida en España", ha dicho el ministro.
"Israel no puede tener una relación normal con la UE cuando se violan los DDHH"
El ministro se ha referido también a la petición de España a la Unión Europea para revisar el Acuerdo de Asociación con Israel. Albares ha dicho que la UE "debería atenderla si hacemos caso al Artículo 2 del Acuerdo de Asociación, que dice que la relación se fundamenta en los derechos humanos".
"Los derechos se están violando reiteradamente en Gaza, en Líbano, con bombardeos indiscriminados contra objetivos civiles, se ha dado una orden de desalojo ilegal del sur del Líbano, con leyes como las de pena muerte aprobada en el Parlamento israelí", ha relatado Albares.
Albares ha respondido a su homólogo israelí, Gideon Saar, quien ha acusado al Gobierno español de "hipócrita".
"Israel tiene que entender que no puede tener una relación normal, natural, cuando se violan de manera flagrante los derechos humanos", ha reiterado. "Está en juego que la UE sea ese poder moderados en el mundo entero (...) Esto es fácil hacerlo, no nos cuesta gran cosa a los países europeos", ha añadido.
España no participará en una misión en Ormuz
Albares ha hablado de la situación en la guerra entre Irán y EE.UU., a 48 horas de que concluya la tregua entre ambos y cuando el estrecho de Ormuz permanece cerrado al tráfico marítimo.
El ministro ha asegurado que España no participará en ninguna "operación militar" en el estrecho. "Lo que nos gustaría es que en algún momento Ormuz pase a ser lo que ya era, y sobre eso no puede haber ningún cambio: tiene que volver a ser un estrecho con paso libre, seguro, gratuito para cualquier barco sin discriminación". "Si algún día tuviera que haber, una vez termine la guerra, una verificaicón, tendría que hacerlo la ONU", ha apostillado.
Albares ha reconocido que en estos momentos han aumentado las "tensiones militares" entre Irán y EE.UU. "Ese es el escenario que queremos evitar, el de la escalada. Invito a Irán a ir a Islamabad, sentarse y negociar. ", ha subrayado Albares.
Respecto a Líbano, donde también está en vigor una frágil tregua, Albares ha advertido de que "nos tenemos que preparar para lo que está ocurirendo: al sur del Líbano se le está aplicando la misma estrategia militar que en Gaza, que es evitar la vida allí de sus ciudadanos libaneses, la destrucción de infraestructura civil, la violación flagrante del derecho internacional, la orden de expulsión forzosa de la población y para que no puedan regresar, además de ataques por ambas partes a FINUL".
Todo esto, según el ministro, "apunta a que Israel quiere el control de una parte de un estado soberano, rompiendo su integridad territorial". "Sería muy grave para la estabilidad de Oriente Medio y para la seguridad de Israel", ha advertido Albares, quien ha dicho que Israel "está llevando a Oriente Medio a una guerra perpetua".