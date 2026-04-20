Albares: "Machado ha decidido actuar como una líder ideológica y reunirse con su espectro ideológico, la extrema derecha"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha lamentado que la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado haya decidido, en su visita a España, "actuar como una líder ideológica y por eso ha escogido reunirse sólo con una parte del espectro político, con la extrema derecha, en lugar de como representante pueblo velezonano".

"Ella ha actuado como líder ideológica que se reúne con su espectro ideológico que es la extrema derecha española", ha repetido Albares durante una entrevista en Las mañanas de RNE.

Durante su visita a España, María Corina Machado, se ha reunido con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el de Vox, Santiago Abascal; y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero ha rechazado acudir a la Moncloa para entrevistarse con Pedro Sánchez, pese a que el Gobierno le ofreció esta posibilidad.

Albares ha lamentado también los cánticos racistas contra la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que se escucharon en la concentración de opositores venezolanos en la Puerta del Sol en Madrid. "Cuando se usa la Puerta del Sol para proclamas racistas, eso no tiene cabida en España", ha dicho el ministro.

"Israel no puede tener una relación normal con la UE cuando se violan los DDHH" El ministro se ha referido también a la petición de España a la Unión Europea para revisar el Acuerdo de Asociación con Israel. Albares ha dicho que la UE "debería atenderla si hacemos caso al Artículo 2 del Acuerdo de Asociación, que dice que la relación se fundamenta en los derechos humanos". "Los derechos se están violando reiteradamente en Gaza, en Líbano, con bombardeos indiscriminados contra objetivos civiles, se ha dado una orden de desalojo ilegal del sur del Líbano, con leyes como las de pena muerte aprobada en el Parlamento israelí", ha relatado Albares. Albares ha respondido a su homólogo israelí, Gideon Saar, quien ha acusado al Gobierno español de "hipócrita". "Israel tiene que entender que no puede tener una relación normal, natural, cuando se violan de manera flagrante los derechos humanos", ha reiterado. "Está en juego que la UE sea ese poder moderados en el mundo entero (...) Esto es fácil hacerlo, no nos cuesta gran cosa a los países europeos", ha añadido. España propondrá este martes a la UE romper el Acuerdo de Asociación con Israel: "Viola los principios y valores europeos" Diana Fresneda