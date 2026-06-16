El Gobierno afronta "con serenidad" la semana judicial: "Los tiempos políticos no coinciden con los judiciales"

"Serenidad, normalidad y sin miedo", así afronta el Ejecutivo la semana judicial que se abre, con la declaración, desde este miércoles, del expresidente Zapatero por el caso Plus Ultra y también la declaración este martes en el Senado de la directora general de la Guardia Civil. Así lo ha dicho la portavoz del Ejecutivo, Elma Sáiz, que ha recordado el principio a la presunción de inocencia, ha pedido respetar "el procedimiento del presidente Zapatero, que va a dar explicaciones y ejercer legítimo derecho a la defensa".

Sáiz ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde una vez más ha expresado la "colaboración máxima y respeto a la Justicia" y ha recordado que esto es compatible con criticar determinados fallos. La portavoz ha afirmado que el Gobierno seguirá trabajando con normalidad esta semana, aunque "los tiempos políticos no coinciden con los tiempos judiciales y mediáticos".

La portavoz ha respaldado el trabajo de la directora general de la Guardia Civil, que "en pocas horas va a contestar a todas las preguntas": "El Gobierno mantiene la confianza en su profesionalidad y honestidad".

También se ha referido a la posibilidad de que el juez Peinado tome medidas cautelares contra la mujer del presidente del Gobierno: "No se entendería la retirada del pasaporte". Fuentes del Ejecutivo ven "absolutamente impensable" que la esposa de Sánchez esté en riesgo de fuga, por lo que apuntan a que esa decisión, en caso de llegar "se tomaría por otros motivos".

Y en plena rueda de prensa ha saltado la noticia de que Junts han registrado una enmienda a una moción del PP que se debate en el pleno que se debate este martes para que el Congreso inste al Gobierno a adelantar las elecciones ante la "debilidad" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Elma Sáiz ha asegurado que aunque respeta la decisión de los independentistas "no comparte" esa iniciativa de Junts, y ha defendido la "hoja de servicios intachable" del Gobierno.

Fuentes de Moncloa no entienden esta decisión de los independentistas como un primer paso a la moción de censura. "Para nosotros no cambia nada", señalan estas fuentes, porque Junts es un grupo que retiró su apoyo hace tiempo". Recuerdan, además, que se habla de una prerrogativa del presidente del Gobierno y que si la moción sale adelante "no convocaríamos elecciones".

Los socios, a la espera de las explicaciones de Sánchez Horas antes de saltar la noticia de la iniciativa de Junts, desde el Congreso, la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha insistido en pedir al PSOE "todas las explicaciones que sean precisas sobre los procesos judiciales abiertos", y ha recordado que la próxima semana, el presidente del Gobierno "tendrá la oportunidad de hacerlo cuando comparezca en esta cámara”. La diputada de Sumar ha reconocido que "a la mayoría progresista de este país no le va bien que haya procesos judiciales en relación a el socio mayoritario del Gobierno". Por ello ve necesario que esos procedimientos sigan su curso "cuanto antes" y "que digan lo que tengan que decir". Mientras tanto, insiste, "el PSOE a dar explicaciones y a gobernar, que es lo que nos toca”. Por su parte, el diputado de Sumar Alberto Ibáñez, espera de la comparecencia de la directora general de la Guardia Civil, esta tarde en el Senado que "responda a muchos interrogantes": "Si no responde con contundencia, el cargo le viene grande y deberían apartarla". En su opinión, "no es fácil acceder a ella", por lo que no entiende "cómo Leire lo tenía tan fácil". La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, acude el Senado tras revelar la UCO encuentros con Leire Díez En su opinión, la exmilitante socialista "tenía un pase de oro a las administraciones públicas", algo que solo ve posible si se va "en nombre del PSOE": "No podemos tener una doble vara de medir entre Iñaqui Urdangarín y Leire Díez. Uno iba en nombre del rey y otra del PSOE". Ibáñez espera además que el presidente del Gobierno explique, la próxima semana "en nombre de quien hablaba Santos Cerdán". Según el diputado, Pedro Sánchez tendrá "la oportunidad de explicar y presentar pruebas de que Santos Cerdán actuaba por libre", ha señalado. Desde el mismo espacio político, Sidi Tesh ve claro que Leire Díez "no era una militante más".

Podemos ve "un error garrafal" que PSOE pactara con el PP el Poder Judicial Ione Belarra, desde Podemos, ha asegurado que en su formación están "muy preocupadas por los gravísimos casos de corrupción que estamos conociendo del PSOE". En la misma línea que había señalado minutos antes en una entrevista en TVE, Belarra ha insistido en que "una cosa que me preocupa enormemente es el contexto": "Todo esto se da en un contexto en el que claramente hay una persecución judicial y guerra sucia judicial contra Podemos, contra las fuerzas independentistas y que eso empieza a tocar por primera vez al Partido Socialista en esta legislatura en el momento en el que echan a Podemos del Gobierno y en el momento en el que se quedan solos ante la derecha". "En vez de tomarse en serio la lucha contra la guerra sucia a través del fortalecimiento de las herramientas del Estado y renovar el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría democrática y plurinacional", ha afirmado, la pactaron con el PP "otra vez", permitiendo "que la Justicia siga siendo el coto privado de la derecha", algo que ha considerado "un error garrafal que enterró las posibilidades de progreso". Belarra cree que el Ejecutivo "utilizó el bipartidismo" en vez de "combatir la guerra sucia judicial": "Es demoledor" Por su parte, la diputada de Compromís Águeda Micó se ha referido al relato del Partido Socialista, que resta importancia a Leire Díez, y ha pedido "más información para saber la verdad". "Santos Cerdán era el secretario de organización del PSOE", ha dicho, y cuando "autorizaba pagos o daba órdenes a una persona lo hacía como secretario de organización". Por ese motivo, Micó insiste en que "necesitamos toda la información para saber hasta qué punto llega esto como una trama o no, o es una cuestión concreta de Santos Cerdán". Un tema "muy serio" que preocupa a su formación¨: "Sabéis cuál es nuestra línea roja y actuaremos cuando tengamos toda la información al respecto", ha señalado.