Belarra cree que el Ejecutivo "utilizó el bipartidismo" en vez de "combatir la guerra sucia judicial": "Es demoledor"
- Belarra ve como un "error garrafal" que el PSOE pactara con el PP el Consejo General del Poder Judicial
- La secretaria general de Podemos será candidata en Madrid, donde se propone poner delante "a la gente trabajadora"
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha mostrado este martes preocupada por "el contexto" en el que surge el caso Leire, y ha acusado al Gobierno de evitar "combatir la guerra sucia judicial" con herramientas democráticas. Según Belarra, lo que hizo el Ejecutivo de Pedro Sánchez fue "utilizar el bipartidismo" e "ir por detrás, utilizando herramientas que no son ilegales, pero desde luego no son éticas", ha señalado la líder de los morados en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE.
Según Belarra, existía un "contexto" de "guerra sucia judicial" y "persecución judicial contra Podemos contra fuerzas independentistas", algo que empezó "a tocar al PSOE" cuando "echan a podemos del Gobierno y se quedan solos ante la derecha".
Sin embargo fue, según la líder de Podemos, "después de los cinco días de reflexión del presidente Pedro Sánchez", cuando "en vez de tomarse en serio la lucha contra la guerra sucia a través de las herramientas del Estado" y "renovar el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría democrática y plurinacional", el Partido Socialista pactó "otra vez" con el PP, permitiendo que "la Justicia sea coto de la derecha en nuestro país". "Esto es demoledor", ha calificado Belarra, "es un error garrafal, entierra las posibilidades de progreso y transformación".
La secretaria general de podemos se ha preguntado "¿Por qué no se ha democratizado la justicia y ampliado la forma de acceder a la judicatura?" ya que, en su opinión, "todo el mundo sabe que la justicia no hizo una verdadera transición a la democracia". "De esos polvos esos lodos", ha concluido".
Belarra quiere poner "a la gente trabajadora en primera línea" en Madrid
La secretaria general de Podemos, que será la candidata de la formación morada a las elecciones autonómicas de Madrid, cree que la comunidad "necesita una izquierda valiente, que vaya en serio" y se enfrente "a la verdadera jefa de la derecha en España, que no es Vox ni Feijóo, sino el PP de la Comunidad de Madrid e Isabel Díaz Ayuso". "Es la que irradia ideológicamente a toda la derecha de este país y por eso tiene mayoría absoluta", ha señalado, "por eso es tan importante ir a por ella".
Respecto a su proyecto en la comunidad madrileña, Belarra asegura que "no va a gobernar para el conjunto de los madrileños", sino para poner "a la gente trabajadora en primera línea". "Quiero un proyecto de izquierdas que ponga primero a Vallecas, Coslada, Getafe...", ha dicho Belarra, aquellos que "están en la última fila, en quien nadie piensa", ya que en su opinión, "haya gobernado quien haya gobernado se ha puesto siempre primero a los que ya mandan", los poderosos.
"Madrid no se merece este mal gobierno y podemos cambiarlo si metemos en el proceso político a la gente que no vota", ha dicho Belarra, que preguntada por una posible unión de las izquierdas en la Comunidad, ha asegurado que "el problema es que la izquierda que hay ahora en Madrid no le ha hecho ni un rasguño a Ayuso en toda la legislatura".