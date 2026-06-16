Belarra cree que el Ejecutivo "utilizó el bipartidismo" en vez de "combatir la guerra sucia judicial": "Es demoledor"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha mostrado este martes preocupada por "el contexto" en el que surge el caso Leire, y ha acusado al Gobierno de evitar "combatir la guerra sucia judicial" con herramientas democráticas. Según Belarra, lo que hizo el Ejecutivo de Pedro Sánchez fue "utilizar el bipartidismo" e "ir por detrás, utilizando herramientas que no son ilegales, pero desde luego no son éticas", ha señalado la líder de los morados en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE.

Según Belarra, existía un "contexto" de "guerra sucia judicial" y "persecución judicial contra Podemos contra fuerzas independentistas", algo que empezó "a tocar al PSOE" cuando "echan a podemos del Gobierno y se quedan solos ante la derecha".

Sin embargo fue, según la líder de Podemos, "después de los cinco días de reflexión del presidente Pedro Sánchez", cuando "en vez de tomarse en serio la lucha contra la guerra sucia a través de las herramientas del Estado" y "renovar el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría democrática y plurinacional", el Partido Socialista pactó "otra vez" con el PP, permitiendo que "la Justicia sea coto de la derecha en nuestro país". "Esto es demoledor", ha calificado Belarra, "es un error garrafal, entierra las posibilidades de progreso y transformación".

La secretaria general de podemos se ha preguntado "¿Por qué no se ha democratizado la justicia y ampliado la forma de acceder a la judicatura?" ya que, en su opinión, "todo el mundo sabe que la justicia no hizo una verdadera transición a la democracia". "De esos polvos esos lodos", ha concluido".