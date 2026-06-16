El juez Calama rechaza la petición de Zapatero de suspender su declaración por las joyas halladas en su despacho

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado este martes la petición de la defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para que se suspenda su declaración prevista para esta semana en relación con el origen de unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas durante un registro de su oficina en la calle de Ferraz.

El ex líder socialista está citado a comparecer este miércoles y jueves por su imputación en el caso Plus Ultra y el lunes había solicitado, alegando la “inminencia del acto y el brevísimo lapso de tiempo entre la incoación de la pieza y el señalamiento para el momento de su declaración como investigado”, que fuera aplazada la declaración prevista en esas mismas sesiones sobre las joyas halladas en la caja fuerte del despacho, que se investigan en una pieza separada de la causa principal.

"La solicitud de suspensión no puede ser acogida porque la defensa no sufre ninguna merma real en su derecho a preparar la declaración", detalla Calama en un auto. Y agrega que, aunque la pieza separada se abrió el pasado viernes, "su contenido no incorpora hechos nuevos ni diligencias autónomas, sino exclusivamente testimonio del acta de intervención de las piezas de joyería y de la tasación pericial incorporadas en la causa principal".