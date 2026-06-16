El juez Calama rechaza la petición de Zapatero de suspender su declaración por las joyas halladas en su despacho
- El magistrado explica que la citación no supone ninguna “merma real en su derecho de defensa”
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado este martes la petición de la defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para que se suspenda su declaración prevista para esta semana en relación con el origen de unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas durante un registro de su oficina en la calle de Ferraz.
El ex líder socialista está citado a comparecer este miércoles y jueves por su imputación en el caso Plus Ultra y el lunes había solicitado, alegando la “inminencia del acto y el brevísimo lapso de tiempo entre la incoación de la pieza y el señalamiento para el momento de su declaración como investigado”, que fuera aplazada la declaración prevista en esas mismas sesiones sobre las joyas halladas en la caja fuerte del despacho, que se investigan en una pieza separada de la causa principal.
"La solicitud de suspensión no puede ser acogida porque la defensa no sufre ninguna merma real en su derecho a preparar la declaración", detalla Calama en un auto. Y agrega que, aunque la pieza separada se abrió el pasado viernes, "su contenido no incorpora hechos nuevos ni diligencias autónomas, sino exclusivamente testimonio del acta de intervención de las piezas de joyería y de la tasación pericial incorporadas en la causa principal".
Las imputaciones
Calama acusa Zapatero de liderar una "trama organizada de tráfico de influencias" para obtener "beneficios económicos" con la intermediación ante instancias públicas en favor de la aerolínea Plus Ultra. En concreto, el 19 de mayo pasado el juez de la Audiencia Nacional imputó al expresidente del Gobierno por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso en el que se investiga si una parte del préstamo aprobado por el Gobierno para el rescate de la compañía aérea con dinero público se destinó a fines ilícitos.
Y el viernes pasado, Calama decidió abrir una pieza separada del caso para investigarle por los presuntos delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro practicado el pasado 19 de mayo en la oficina del político, cuyo origen "en estos momentos no está justificado" y cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros.
Según el auto dictado este martes, "el hecho sustancial que justifica la apertura de la pieza separada" es la "intervención de los efectos de valor y su posible repercusión tributaria". Y añade que consta en las actuaciones desde el día de registro, "siendo plenamente conocido o accesible para la defensa".
"La formación de la pieza separada responde únicamente a una necesidad de ordenación procesal ante la eventual relevancia de esos mismos hechos en materia de delito fiscal y contrabando, pero no altera el objeto fáctico ni introduce elementos sorpresivos que exijan un tiempo adicional de preparación", indica el magistrado, que alega que la defensa no concreta "qué información relevante desconoce o qué impedimento real le impide ejercer adecuadamente su derecho de defensa" sobre estos hechos "que ya estaban documentados y que no han experimentado variación alguna".
Entre otras cuestiones, descarta además que exista "indefensión material", ya que el investigado "puede declarar sobre los mismos hechos que motivan su citación en la causa principal, fijándose ambas declaraciones el mismo día por razones de coherencia y economía procesal".