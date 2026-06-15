Zapatero pide que se aplace su declaración sobre el origen de las joyas halladas en su despacho
- El expresidente está citado a declarar esta semana por el caso Plus Ultra y pide posponer solo lo referente a las joyas
- El juez le imputa delitos fiscal y de contrabando, que se suman a la acusación de liderar una red de tráfico de influencias
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que está citado a comparecer este miércoles y jueves en la Audiencia Nacional por su imputación en el caso Plus Ultra, ha solicitado que sea aplazada la declaración prevista en esas mismas sesiones sobre las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho, valoradas en 1,3 millones de euros.
Así lo han confirmado a RTVE fuentes cercanas al ex jefe del Ejecutivo socialista.
y jueves de la próxima semana
En el registro del despacho de Zapatero el pasado 19 de mayo encontraron
distintas joyas.
Unas piezas que tras
una primera tasación encargada por el juez Calama estarían valoradas en más
de 1,3 millones de euros
El juez no tiene claro cuál es su origen, cómo han acabado en las manos
del expresidente
Por eso cree Calama que podría haber un delito por contrabando y otro contra la
Hacienda, ya que durante el registro
no encontraron datos como facturas de importación o justificante de aduanas.
Al ser delitos que solo afectarían
a José Luis Rodríguez Zapatero y distintos al Caso Plus Ultra, el
magistrado ha decidido abrir una pieza
separada. Justifica su decisión para que el caso
Plus Ultra no se termine convirtiendo en una
macrocausa y al mismo tiempo para que Zapatero pueda preparar su defensa y
aportar pruebas sobre el origen de
estas joyas. El expresidente tendrá que declarar en
el caso Plus Ultra la pieza principal el próximo
17 y 18 de junio en la Audiencia Nacional
El 19 de junio pasado, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama imputó a Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso que investiga si una parte del préstamo aprobado por el Gobierno para el rescate de la compañía aérea Plus Ultra con dinero público se destinó a fines ilícitos. El magistrado le acusa de liderar una "trama organizada de tráfico de influencias" para obtener "beneficios económicos" con la intermediación ante instancias públicas en favor de la aerolínea.
Y el viernes pasado, Calama decidió abrir una pieza separada del caso para investigarle por los presuntos delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro practicado el pasado 19 de mayo en la oficina del expresidente, cuyo origen "en estos momentos no está justificado" y cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros.
Según el análisis de tasación incluido en el auto de imputación, entre las piezas de mayor valor estarían un collar realizado en oro blanco de 18 K con diamantes, cuyo importe ascendería a 278.000 euros, un collar de oro blanco de 18 K con trece zafiros, que tendría un precio de 220.000 euros y un collar de oro blanco de 18 K con bandas de diamantes talla brillante en forma de "V" y motivo central en cascada con cinco rubíes naturales, cuyo valor sería de 155.000 euros.
En ese último auto, el juez señaló que la declaración por esos hechos tendría lugar el mismo día para el que ya estaba citado en la pieza principal del caso Plus Ultra, esto es, los próximos miércoles y jueves.
Indicios de posible defraudación
Para Calama, la posible falta de acreditación sobre la adquisición de las joyas podría facultar a la Agencia Tributaria para "imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF" de Zapatero. Unos hechos que, "indiciariamente", pueden ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública.
También podrían encajar en "un delito de contrabando", ya que la introducción, tenencia o circulación en territorio nacional de joyas de ese valor, sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación, constituye un "indicio objetivo" de que tales bienes pudieron haber accedido a la Unión Europea "eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles".
El magistrado señaló que "el investigado dispone de la ocasión procesal adecuada para ofrecer las explicaciones que estime pertinentes y aportar la documentación que pudiera disipar la indiciaria ilicitud de la posesión de los efectos intervenidos, ya sea acreditando su lícita adquisición, o su correcta importación".
Calama decidió abrir una pieza separada de la principal para "evitar la innecesaria complejidad y la elefantiasis procesal" y "para simplificar y activar el procedimiento". Y sostiene que existen elementos suficientes para investigar lo relacionado con las joyas en una investigación autónoma, sin perjuicio de las diligencias que se puedan acordar para determinar su origen y eventual relevancia penal.
El portavoz de Zapatero dice que tiene "ganas de explicarlo todo"
Luis Arroyo, portavoz del ex líder del PSOE, afirmó el sábado que el expresidente tiene "ganas de explicarlo todo" ante el juez y defender su inocencia. "Él no es una persona que se meta debajo de la mesa, ni se deprima, ni ni mucho menos", dijo Arroyo en una entrevista en el programa Malas Lenguas Noche, de TVE.
"Toda su vida está rota ahora mismo. Su vida, sus viajes internacionales… cien y pico en los últimos años, etcétera", reveló.
Y agregó que Zapatero dará las explicaciones necesarias hasta que pueda "lanzar el mensaje de inocencia que al 200% sigue defendiendo".
También reclamó "a su gente" que siga confiando en él "porque es inocente". Y todo eso, ha dicho, sucederá el miércoles y el jueves con su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama "y más allá".