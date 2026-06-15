Zapatero pide que se aplace su declaración sobre el origen de las joyas halladas en su despacho

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que está citado a comparecer este miércoles y jueves en la Audiencia Nacional por su imputación en el caso Plus Ultra, ha solicitado que sea aplazada la declaración prevista en esas mismas sesiones sobre las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho, valoradas en 1,3 millones de euros.

Así lo han confirmado a RTVE fuentes cercanas al ex jefe del Ejecutivo socialista.

00.59 min Transcripción completa y jueves de la próxima semana En el registro del despacho de Zapatero el pasado 19 de mayo encontraron distintas joyas. Unas piezas que tras una primera tasación encargada por el juez Calama estarían valoradas en más de 1,3 millones de euros El juez no tiene claro cuál es su origen, cómo han acabado en las manos del expresidente Por eso cree Calama que podría haber un delito por contrabando y otro contra la Hacienda, ya que durante el registro no encontraron datos como facturas de importación o justificante de aduanas. Al ser delitos que solo afectarían a José Luis Rodríguez Zapatero y distintos al Caso Plus Ultra, el magistrado ha decidido abrir una pieza separada. Justifica su decisión para que el caso Plus Ultra no se termine convirtiendo en una macrocausa y al mismo tiempo para que Zapatero pueda preparar su defensa y aportar pruebas sobre el origen de estas joyas. El expresidente tendrá que declarar en el caso Plus Ultra la pieza principal el próximo 17 y 18 de junio en la Audiencia Nacional El juez abre una pieza separada a Zapatero por el origen de sus joyas

El 19 de junio pasado, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama imputó a Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso que investiga si una parte del préstamo aprobado por el Gobierno para el rescate de la compañía aérea Plus Ultra con dinero público se destinó a fines ilícitos. El magistrado le acusa de liderar una "trama organizada de tráfico de influencias" para obtener "beneficios económicos" con la intermediación ante instancias públicas en favor de la aerolínea.

Y el viernes pasado, Calama decidió abrir una pieza separada del caso para investigarle por los presuntos delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro practicado el pasado 19 de mayo en la oficina del expresidente, cuyo origen "en estos momentos no está justificado" y cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros.

Según el análisis de tasación incluido en el auto de imputación, entre las piezas de mayor valor estarían un collar realizado en oro blanco de 18 K con diamantes, cuyo importe ascendería a 278.000 euros, un collar de oro blanco de 18 K con trece zafiros, que tendría un precio de 220.000 euros y un collar de oro blanco de 18 K con bandas de diamantes talla brillante en forma de "V" y motivo central en cascada con cinco rubíes naturales, cuyo valor sería de 155.000 euros.

En ese último auto, el juez señaló que la declaración por esos hechos tendría lugar el mismo día para el que ya estaba citado en la pieza principal del caso Plus Ultra, esto es, los próximos miércoles y jueves.

Indicios de posible defraudación Para Calama, la posible falta de acreditación sobre la adquisición de las joyas podría facultar a la Agencia Tributaria para "imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF" de Zapatero. Unos hechos que, "indiciariamente", pueden ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública. También podrían encajar en "un delito de contrabando", ya que la introducción, tenencia o circulación en territorio nacional de joyas de ese valor, sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación, constituye un "indicio objetivo" de que tales bienes pudieron haber accedido a la Unión Europea "eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles". La procedencia de las joyas de Zapatero, clave para saber si hubo o no delito: las hipótesis de los expertos RTVE.es (TEXTO) / CLAUDIA CID (VÍDEO) El magistrado señaló que "el investigado dispone de la ocasión procesal adecuada para ofrecer las explicaciones que estime pertinentes y aportar la documentación que pudiera disipar la indiciaria ilicitud de la posesión de los efectos intervenidos, ya sea acreditando su lícita adquisición, o su correcta importación". Calama decidió abrir una pieza separada de la principal para "evitar la innecesaria complejidad y la elefantiasis procesal" y "para simplificar y activar el procedimiento". Y sostiene que existen elementos suficientes para investigar lo relacionado con las joyas en una investigación autónoma, sin perjuicio de las diligencias que se puedan acordar para determinar su origen y eventual relevancia penal. El portavoz de Zapatero dice que tiene "ganas de explicarlo todo" y defender su inocencia: "Su vida está rota ahora" RTVE.es