El PP no renuncia a la moción de censura pero "no dan los números" y cree que "conviene esperar" ante "los escándalos"
- A los socios del Ejecutivo: "Miran para otro lado cuando la corrupción paraliza a este Gobierno"
- "Hay más que argumentos de sobra para disolver las Cortes y convocar elecciones", ha advertido el portavoz del PP
El portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado que su partido no renuncia a la moción de censura como herramienta contra el Gobierno de Pedro Sánchez ante una situación política "escandalosa", por todas las informaciones que se están conociendo sobre la presunta trama para desestabilizar las investigaciones que afectan al Gobierno y el PSOE en el caso Leire, pero "los escándalos se suceden a tal velocidad que conviene esperar a ver hasta dónde llega todo esto".
"No le puedo adelantar más, no le estoy ocultando información", ha advertido Sémper, entrevistado este martes en Las Mañanas de RNE, para explicar por qué su formación no presenta una moción de censura, para la que "los números no dan". El PP insiste en exigir el adelanto electoral a Sánchez, que "asuma la realidad y no prolongue esta agonía en la que tiene sumido a su Gobierno, al partido y a la política española".
El sólo hecho de "no tener presupuestos, yo pertenezco a esa cultura política, en otro tiempo provocaba la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral", ha señalado el portavoz de los 'populares' que ha puesto otros ejemplos como "no tener la mayoría para gobernar o no poder tramitar las leyes con normalidad". Cualquier situación de este tipo en otro tiempo hubiera provocado "al menos una moción de censura o cuestión de confianza".
Si a esta situación se le añade "esta corrupción que nos avergüenza a todos, evidentemente hay más que argumentos de sobra para disolver las Cortes y convocar elecciones y nosotros tenemos la herramienta a nuestro alcance como es la moción de censura, pero no nos dan los números, no hay una mayoría para gobernar ni para cambiar el Gobierno", ha advertido el portavoz del PP.
A los socios del Gobierno: "Señalaban casos de corrupción, pero hoy callan"
En este sentido, sobre la situación política, preguntado por sus acusaciones de "hipocresía oceánica" a los socios del Gobierno a la izquierda del PSOE, ha explicado que se refiere quienes en el movimiento del 15M gritaban "no hay pan para tanto chorizo" y señalaban casos de corrupción en el pasado, algo que considera "razonable", pero "hoy callan".
Sémper ha mencionado en concreto a Sumar, socio del Ejecutivo, y Podemos, que en estos momentos no es socio pero surgió a raíz del movimiento 15M. De ellos ha dicho que que "se ponen a buscar a través de infinidad de subordinadas como mirar para otro lado cuando la corrupción paraliza" a este Gobierno.
Precisamente, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha estado este martes en La Hora de La 1, donde ha descartado la salida de su espacio político del Gobierno de coalición por los casos de presunta corrupción que cercan al PSOE, como el de Leire Díez o la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. "Si el señor Feijóo espera que salgamos del Gobierno para que entren ellos, lamentablemente eso no va a pasar", ha asegurado.
El portavoz nacional del PP pronosticaba este lunes tras el Comité de Dirección que al Gobierno "le espera un calvario judicial" y a los españoles "una semana más de vergüenza nacional" tras las últimas informaciones relativas a la exmilitante socialista Leire Díez, la citación ante el juez de Begoña Gómez en audiencia preliminar y la declaración esta semana en la Audiencia Nacional del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero prevista este miércoles.
En otro orden de cosas, cree que en estos momentos hay "un agotamiento con la situación actual, un hastío generalizado" de quienes quieren que la política aporte "algo en positivo" y por eso considera que "lo razonable" es que los españoles vuelvan a hablar en las urnas.
Ve este momento "un final de etapa, de una forma de entender y hacer política", pero ha advertido de que "estamos sujetos a la estrategia de un solo hombre que intuye que si se presenta a unas elecciones va a perder el poder", ha dicho Sémper del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.