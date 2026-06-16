El PP no renuncia a la moción de censura pero "no dan los números" y cree que "conviene esperar" ante "los escándalos"

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado que su partido no renuncia a la moción de censura como herramienta contra el Gobierno de Pedro Sánchez ante una situación política "escandalosa", por todas las informaciones que se están conociendo sobre la presunta trama para desestabilizar las investigaciones que afectan al Gobierno y el PSOE en el caso Leire, pero "los escándalos se suceden a tal velocidad que conviene esperar a ver hasta dónde llega todo esto".

"No le puedo adelantar más, no le estoy ocultando información", ha advertido Sémper, entrevistado este martes en Las Mañanas de RNE, para explicar por qué su formación no presenta una moción de censura, para la que "los números no dan". El PP insiste en exigir el adelanto electoral a Sánchez, que "asuma la realidad y no prolongue esta agonía en la que tiene sumido a su Gobierno, al partido y a la política española".

El sólo hecho de "no tener presupuestos, yo pertenezco a esa cultura política, en otro tiempo provocaba la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral", ha señalado el portavoz de los 'populares' que ha puesto otros ejemplos como "no tener la mayoría para gobernar o no poder tramitar las leyes con normalidad". Cualquier situación de este tipo en otro tiempo hubiera provocado "al menos una moción de censura o cuestión de confianza".

Si a esta situación se le añade "esta corrupción que nos avergüenza a todos, evidentemente hay más que argumentos de sobra para disolver las Cortes y convocar elecciones y nosotros tenemos la herramienta a nuestro alcance como es la moción de censura, pero no nos dan los números, no hay una mayoría para gobernar ni para cambiar el Gobierno", ha advertido el portavoz del PP.