El PP afea al Gobierno otra semana "de vergüenza nacional”: "No es una manzana podrida, es un árbol enfermo de raíz"

El Partido Popular ha pronosticado que al Gobierno "le espera un calvario judicial" y a los españoles "una semana más de vergüenza nacional" tras las últimas informaciones relativas a la exmilitante y "fontanera" socialista Leire Díez, la citación este lunes ante el juez de Begoña Gómez en audiencia preliminar y la declaración esta semana en la Audiencia Nacional del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el miércoles y el jueves, entre otras cuestiones.

"Así es muy difícil planificar una rueda de prensa", ha dicho el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, justo al comenzar su intervención este lunes tras la reunión del Comité de Dirección de su partido, aludiendo a informaciones conocidas apenas unas horas antes: "La actividad va a tal velocidad y los graves escándalos se suceden y uno viene pensando en hablar de unas cosas pero va improvisando sobre la marcha".

Este lunes, se ha conocido que el PSOE habría pagado seis viajes a Leire Díez entre marzo y agosto de 2024 y que ésta habría dado cuenta de sus movimientos al ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán, según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de 107 páginas. Además, la "fontanera" del PSOE habría tenido un borrador de una ley del Ministerio de Justicia de 2024 para reformar la Ley Orgánica del derecho de rectificación, según ha avanzado El Confidencial.

"¿Qué demonios hacía Leire con un borrador del Ministerio de Justicia?" Sémper ha exigido por esta última información explicaciones al ministro Félix Bolaños: "¿Qué demonios hacía Leire con un borrador del Ministerio de Justicia?". "Parece razonable la pregunta en un país serio, respecto a que un documento sobre una materia tan sensible que habla de la libertad de prensa esté en manos de la dirigente de una cloaca montada por el PSOE", ha afirmado, y ha incidido en que "es objetivamente sobrecogedor porque puede parecer que la cloaca es un órgano consultivo del Ministerio de Justicia". También ha criticado que la exmilitante socialista tuviera "barra libre" y "manga ancha" para "hacer uso y disfrute" de las cuentas de Ferraz. Sémper ha incidido en el caso de Zapatero, imputado por el caso Plus Ultra y por las joyas halladas en su caja fuerte por valor de 1,3 millones de euros. "El miércoles, por primera vez en democracia, declarará como imputado un expresidente del Gobierno", ha recalcado el portavoz del PP. Lo hará para hablar de la presunta organización criminal de tráfico de influencias y blanqueo de capitales y falsedad documental que le imputa el juez José Luis Calama por el caso Plus Ultra y por las joyas, por las que se le imputan delitos fiscales y de contrabando. "Tendrá que explicar cuál fue su papel en una trama de presuntos cobros de comisiones ilegales por Plus Ultra" y por las joyas, "por si fuera poco" lo anterior. Para Sémper, todas las citas de esta semana, junto a las comparecencias en el Senado de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, reflejan que "hace mucho que el Gobierno no tiene agenda política ni social" porque "solo tiene agenda judicial".

Pide de nuevo elecciones: "España asiste a un fin de época" También ha asegurado que provoca "sorpresa" ver cómo todavía hay "protagonistas del debate público" callando, justificando o "mirando para otro lado" ante los casos del PSOE y del Gobierno "como si la corrupción fuera importante que fuera de izquierdas o de derechas". Ha recriminado así las palabras del exministro con Zapatero Miguel Sebastián, que defendió al expresidente alegando que "lo habitual" es que las joyas recibidas a modo de regalos por parte de países árabes "es que se lo quedara la persona". "Nosotros nos vamos a negar a participar de ese juego de despiste", ha dicho Sémpre, para señalar que cualquier "chico o chica que venden por Wallapop prendas y obtienen un dinero", lo "tiene que declarar la Hacienda". "Es de verdad lamentable cómo se ha deteriorado el debate público", ha afirmado. Pero ha lanzado una "buena noticia" y es que "el muro" del "sanchismo" se está "resquebrajando": "España asiste a un fin de época". Una época, ha criticado, en la que por mucho tiempo la izquierda "se permitió señalar desde el púlpito cómo debíamos vivir" con cierta "superioridad moral". Y ha cargado contra su "hipocresía oceánica", que se está "resquebrajando" ya que en realidad la posición del PSOE era "sórdida". Precisamente, ha aseverado que Zapatero y Sánchez son "indisociables" porque se dedicaron a dividir "entre buenos y malos, decentes e indecentes", y ha prometido: "Repararemos tanto daño causado". Porque ha denunciado "un clima y una situación de corrupción total". Por eso, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que acabe con este sinsentido y deje de hacer daño a la política española" convocando elecciones anticipadas: "La única salida que tiene España, la más democrática, es dar la palabra a los españoles".

Ayuso: "Es la semana más negra que recuerda la izquierda" Antes, en un desayuno de Nueva Economía Forum, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra un Gobierno "desquiciado" que "ha decidido que las reglas del juego estallen" ante el inicio de "la semana más negra que recuerdan la izquierda y la democracia españolas". Y eso que aún no se había conocido el informe de la UCO sobre Leire Díez. De Zapatero, ha destacado que "ha sido el muñidor de los principales pactos de investidura del presidente" y "ha blanqueado" la "dictadura" venezolana de Nicolás Maduro, "para vergüenza de tantos socialistas". Y las informaciones relativas a él solo "constatan el descaro y la falta de escrúpulos" con los que los socialistas "se han lucrado manipulando sentimientos".