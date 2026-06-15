Santos Cerdán niega haber montado "ninguna trama" ni haber hecho "nada ilegal"
- El exdirigente socialista ha asegurado que espera que "la Justicia lo aclare todo"
- Palabras que se producen horas antes de conocer un nuevo informe de la UCO que le sitúa al tanto de la trama del caso Leire Díez
El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha asegurado este lunes que no ha "montado ninguna trama" ni ha hecho "nada ilegal", en referencia a la imputación que así lo señala en la Audiencia Nacional en el caso sobre la presunta trama que dirigía junto a la exmilitante socialista Leire Díez y "cuyo fin último habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente", según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
"Ni he montado ninguna trama ni he hecho nada ilegal", ha asegurado de manera rápida y sin detenerse a los periodistas que le esperaban a la salida de los juzgados de la localidad Navarra de Tafalla, donde tiene obligación de personarse los días 1 y 15 de cada mes por el caso Koldo.
Cerdán se ha pronunciado así después de que los periodistas que aguardaban su llegada a los juzgados le hayan cuestionado por su nueva imputación en la Audiencia Nacional, en una causa en la que también figura como investigados la exmilitante socialista Leire Díez o el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, entre otros. Además, el exdirigente socialista ha asegurado que espera que "la Justicia lo aclare todo pronto".
Un nuevo informe le sitúan al tanto de la trama
Su respuesta se produce justo el día en el que se ha conocido un nuevo informe de la UCO sobre las agendas que se incautaron del exdirigente socialista en el registro del pasado mes de mayo a la sede de Ferraz y que le sitúan al tanto de la trama del caso Leire Díez para anular causas judiciales.
Ya el pasado 1 de junio, Santos Cerdán manifestó, tras su imputación en el marco del caso Leire Díez, que "ni se hizo chantaje ni se hizo nada por el estilo". El exsecretario de Organización del PSOE se limitó a pronunciar estas palabras después de que agentes de la UCO de la Guardia Civil llevaran a cabo un registro el 27 de mayo en su domicilio en la localidad navarra de Milagro.
Los agentes de la Guardia Civil salieron del domicilio de Cerdán con diverso material en cajas. Ese mismo día, la UCO también accedió a la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz y a un inmueble vinculado al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías.