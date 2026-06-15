Santos Cerdán niega haber montado "ninguna trama", ni haber hecho "nada ilegal"

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha asegurado este lunes que no ha "montado ninguna trama" ni ha hecho "nada ilegal", en referencia a la imputación que así lo señala en la Audiencia Nacional en el caso sobre la presunta trama que dirigía junto a la exmilitante socialista Leire Díez y "cuyo fin último habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente", según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"Ni he montado ninguna trama ni he hecho nada ilegal", ha asegurado de manera rápida y sin detenerse a los periodistas que le esperaban a la salida de los juzgados de la localidad Navarra de Tafalla, donde tiene obligación de personarse los días 1 y 15 de cada mes por el caso Koldo.

Cerdán se ha pronunciado así después de que los periodistas que aguardaban su llegada a los juzgados le hayan cuestionado por su nueva imputación en la Audiencia Nacional, en una causa en la que también figura como investigados la exmilitante socialista Leire Díez o el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, entre otros. Además, el exdirigente socialista ha asegurado que espera que "la Justicia lo aclare todo pronto".