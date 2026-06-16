Sumar descarta salir del Gobierno por la presunta corrupción del PSOE: "Estamos para transformar la realidad de la gente"
- Urtasun defiende la permanencia de Sumar en el Gobierno de coalicción
- No rechaza la posibilidad de contar de nuevo con Podemos en la coalición
El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha descartado este martes la salida de su espacio político del Gobierno de coalición por los casos de presunta corrupción que cercan al PSOE, como el de Leire Díez o la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
"Si el señor Feijóo espera que salgamos del Gobierno para que entren ellos, lamentablemente eso no va a pasar", ha asegurado en una entrevista en La Hora de La 1, en la que ha resaltado también que Sumar está en el Ejecutivo para "transformar la realidad de la gente".
Urtasun ha criticado que el líder de PP "diga que la solución a los problemas de corrupción es que vuelva el partido de la Gürtel". "Es un poco ridículo", ha incidido para después asegurar que no van a aceptar "lecciones" precisamente de una formación que es por ahora la única que ha sido condenada por corrupción en España.
Reivindica que Sumar no ha tenido "nunca" casos de corrupción
Además, ha reivindicado que Sumar ha gobernado en diferentes instituciones y no ha tenido "jamás" ni un caso de corrupción. Asimismo ha defendido que hay que acabar con la "idea de que la corrupción cero no existe".
"Que digan que en todas las casas cuecen habas no es verdad. En todas las casas no cuecen habas. Hemos demosrrado que podemos gobernar y no tener jamás ni un caso de corrupción", ha proclamado.
Por ello, ha asegurado que que como "espacio político que no ha tenido ningún caso", Sumar lo que tiene que hacer es "exigir" a los que sí que están afectados o lo han estado que "desplieguen las medidas necesarias para evitarlo".
En este sentido, ha asegurado que conseguir "la corrupción cero" tiene que ser un "objetivo", como también tiene que serlo el "acelerar" la agenda de reformas contra la corrupción".
El futuro de Sumar y Podemos
Preguntado por el futuro de Sumar, Urtasun ha explicado que están en este momento "rearmando el espacio político", debido en parte a la decisión de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de no repetir como candidata.
No obstante, ha querido lanzar "un mensaje de confianza" a sus electores al asegurar que al igual que en 2023 fueron capaces de armar una candidatura bajo el liderazgo de Díaz, ahora también podrán volver a lograrlo. "Van a tener una candidatura fuerte de la izquierda alternativa", ha afirmado rotundo.
Sobre nombres que pudiera liderar la coalición, Urtasun no se ha querido pronunciar, pues ha indicado que ahora la prioridad es intentar "movilizar" e "ilusionar" a la gente, al tiempo que ha defendido que es "importante seguir gobernado bien": "La cuestión de llos nombres va a venir después", ha asegurado.
Según Urtasun, la voluntad de Sumar sigue siendo lograr una gran coalición de izquierdas para las generales. "Ese fue el éxito del 23J y ahora aspairamos a repetir un proceso parecido". En este sentido, ha señalado que en una propuesta política de este tipo "no sobra nadie".
"Hay que ser conscientes del momento histórico que vivimos, con fuerzas reaccionarias avanzando por todo el mundo. Eso nos obliga a un gran momento de generosidad, de darse la mano e ir juntos para volver a ganar", ha subrayado.
En este sentido, no ha descartado la posibilidad de volver a contar con Podemos dentro de Sumar. "No vamos a ponerle peros a ninguna propuesta que vaya en la dirección de la unidad y en la de fomentar la participación", ha sostenido.
Por esa misma razón, también ha aplaudido al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, por haber ayudado a "abrir" el debate de la unidad de la izquierda. "No le voy a poner un pero a nadie que nos hable de unidad, de ir juntos, de tratar de reforzar a la izquierda", ha admitido.