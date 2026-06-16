Sumar descarta salir del Gobierno por la presunta corrupción del PSOE: "Estamos para transformar la realidad de la gente"

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha descartado este martes la salida de su espacio político del Gobierno de coalición por los casos de presunta corrupción que cercan al PSOE, como el de Leire Díez o la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

"Si el señor Feijóo espera que salgamos del Gobierno para que entren ellos, lamentablemente eso no va a pasar", ha asegurado en una entrevista en La Hora de La 1, en la que ha resaltado también que Sumar está en el Ejecutivo para "transformar la realidad de la gente".

Urtasun ha criticado que el líder de PP "diga que la solución a los problemas de corrupción es que vuelva el partido de la Gürtel". "Es un poco ridículo", ha incidido para después asegurar que no van a aceptar "lecciones" precisamente de una formación que es por ahora la única que ha sido condenada por corrupción en España.

Reivindica que Sumar no ha tenido "nunca" casos de corrupción Además, ha reivindicado que Sumar ha gobernado en diferentes instituciones y no ha tenido "jamás" ni un caso de corrupción. Asimismo ha defendido que hay que acabar con la "idea de que la corrupción cero no existe". "Que digan que en todas las casas cuecen habas no es verdad. En todas las casas no cuecen habas. Hemos demosrrado que podemos gobernar y no tener jamás ni un caso de corrupción", ha proclamado. Por ello, ha asegurado que que como "espacio político que no ha tenido ningún caso", Sumar lo que tiene que hacer es "exigir" a los que sí que están afectados o lo han estado que "desplieguen las medidas necesarias para evitarlo". En este sentido, ha asegurado que conseguir "la corrupción cero" tiene que ser un "objetivo", como también tiene que serlo el "acelerar" la agenda de reformas contra la corrupción".