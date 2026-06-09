Guerra abierta en Sumar: La número tres del partido dimite tras denunciar "injusticias y falta de respeto" de la dirección

La secretaria de Organización de Movimiento Sumar, Laura Moreno, ha renunciado a su cargo sin esperar a la convocatoria de una nueva asamblea de la formación. Aunque la noticia se ha conocido este martes, Moreno anunció hace días su dimisión, en una carta en la que denunciaba "injusticias y falta de respeto" de la dirección y revelaba una investigación interna por "comportamientos preocupantes" de la líder del partido, Lara Hernández, hacia algunos trabajadores.

Moreno, que había apuntado "motivos personales", ha denunciado que fue ""apartada progresivamente de mis responsabilidades y aislada de las estructuras de Movimiento Sumar por cumplir con lo que yo creía que eran nuestros compromisos".

Tras conocerse esta decisión, la excoordinadora de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval, ha publicado un hilo en la red social X llamando la atención sobre las dimisiones de la secretaria de Organización, el secretario de Comunicación y cocoordinador general, en los últimos meses, e ironiza "¡Me pregunto quién será responsable del destrozo!". A continuación, apunta directamente a Hernández, de la que dice "lleva meses vulnerando los estatutos, con una investigación abierta por acoso laboral, acusada de fraude en primarias internas por su propia exsecretaria de Organización", por lo que pide su dimisión.

“Por ser más concreta: Lara Hernández, que lleva meses vulnerando los estatutos, con una investigación abierta por acoso laboral, acusada de fraude en primarias internas por su propia exsecretaria de Organización, debería dimitir y no presentarse a la siguiente Asamblea de Sumar. https://t.co/B5KeM2NvAm“ — Elizabeth Duval ☀️ (@_elizabethduval) June 9, 2026

Desavenencias con la líder de Movimiento Sumar También la ya exsecretaria de Organización de Movimiento Sumar apunta a Hernández y enumera varias desavenencias entre ambas, por ejemplo durante los procesos previos para establecer alianzas electorales en Andalucía o Castilla y León, con la constitución del partido en la Comunidad Valenciana o sobre los representantes que debían ir a una reunión con Bildu en Bilbao. En todos los casos, según relata, se impuso el criterio de la líder del partido, también al detener las asambleas constituyentes territoriales pendientes de creación, o con la decisión de no elegir a un nuevo co-coordinador estatal tras la renuncia de Carlos Martín, que compartía liderazgo con Lara Hernández. En su carta, Moreno denuncia que fue excluida "sin previo aviso" del espacio de coordinación estatal con los partidos políticos que forman parte de la coalición Sumar. Y revela que ahora hay en marcha una investigación interna en Movimiento Sumar interpuesta por seis altos dirigentes institucionales y orgánicos "que pudieron observar comportamientos preocupantes de la coordinadora hacia algunos trabajadores". "He sufrido un deterioro en mi salud mental por defender un proyecto que, quizá por encima de mí, casi nadie se creía (...) y no soy la única", afirma.

Goteo de renuncias La dimisión de la secretaria de Organización de Movimiento Sumar llega un año después de asumir su cargo, en abril de 2025, y es un paso más en el continuo goteo de salidas de dirigentes del partido, al que pertenece la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. La propia Yolanda Díaz renunció a su cargo de coordinadora general tras los malos resultados de las elecciones europeas, en junio de 2024, aunque sigue formando parte de la dirección y es considerada la líder del espacio Sumar dentro del Gobierno de coalición. Yolanda Díaz deja la dirección de Sumar y asume el varapalo en las elecciones europeas: "Es mi responsabilidad" SOFÍA SOLER El pasado 26 de mayo dimitió el secretario de Comunicación, David Comas, y en agosto de 2025 renunció como cocoordinador Carlos Martín. Sus salidas se sumaron a las de la anterior secretaria de Comunicación, Elizabeth Duval, y a la del portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, que abandonó la política en octubre de 2024 tras las denuncias de violencia sexual contra él.