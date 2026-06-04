Los socios del Ejecutivo piden explicaciones "al más alto nivel" y "responsabilidades" por el sumario del caso Leire

Los socios del Ejecutivo exigen más explicaciones y "al más alto nivel", mientras siguen dándose a conocer nuevos detalles sobre el sumario del caso Leire, a cuyos audios ha tenido acceso RTVE. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, del ala de Sumar de la coalición, ha pedido al PSOE "transparencia" y depurar responsabilidades, ya que las informaciones que surgen del sumario son de "extrema gravedad".

Bustinduy ha reiterado que la posición de Sumar es clara ante esta crisis y radica en "ejemplaridad, transparencia, responsabilidades, valentía y determinación", lo que pasa por llevar ya la prórroga de alquileres al Congreso. "No hay excusas ni razones para retrasarlo más. Tenemos que volver a llevar la prórroga de alquileres al Congreso de los Diputados y queremos que se haga ya", ha zanjado Bustinduy.

También la portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Verónica Barbero, ha pedido explicaciones a los socialistas "al más alto nivel". "Hemos logrado que Pedro Sánchez comparezca ante la Cámara para que dé explicaciones sobre todas las cuestiones de los múltiples casos que han salido", ha afirmado en una entrevista en La Hora de La 1. Por otra parte, se ha mostrado "sorprendida" de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tenga "muy claro quién es el One" y no sepa "quién es M. Rajoy".

06.11 min Sumar pide al PSOE "explicaciones al más alto nivel" sobre el caso Leire Díez

Según Barbero, existen maniobras de la "derecha y ultraderecha "para tumbar al Gobierno de coalición progresista". "Lo dijo un expresidente del gobierno del PP, que dijo que el que pueda hacer, que haga, y eso fue una llamada a la acción que la derecha y ultraderecha está ejerciendo continuamente", ha señalado.

Barbero ha explicado además la proposición no de ley lanzada por Sumar para limitar las labores de los expresidentes del Gobierno y ha afirmado que "no entendería que nadie se pusiera en contra". "Es una cuestión de pulcritud democrática", ha zanjado.

PNV descarta apoyar una moción de censura del PP En Vitoria, el presidente del PNV, Aitor Esteban, y el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, han ofrecido una comparecencia conjunta para presentar una proposición de ley dirigida a agilizar inversiones prioritarias en Euskadi. Ambos líderes han minimizado las discrepancias de las últimas semanas, que han enmarcado en las diferencias normales entre dos partidos, y han subrayado que lo relevante es la unidad y el acuerdo "a la hora de remar juntos" y de hacer que el Gobierno Vasco "funcione". 00.23 min Transcripción completa con Alberto Núñez Feijo El señor Feijo podrá decir que le votemos, pero además que le votemos, dijo, para hacer un gobierno y luego después de limpiar.. Vamos a ver, un partido que no ha querido la euskera en Europa, que ha defendido en el Senado que no se hagan las transferencias que todavía quedan pendientes. Pues ya me dirá usted. Por su parte Sumar, socio de la Esteban (PNV) descarta apoyar la moción de censura del PP Durante esa rueda de prensa, Esteban ha descartado apoyar una moción de censura de un PP que dice "barbaridades" sobre el PNV y rechaza las transferencias, y ha explicado que "ni siquiera" ha hablado sobre este asunto con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. En todo caso, ha reiterado que a su juicio, la legislatura "no puede prolongarse" hasta 2027, si bien ha subrayado que la decisión de disolver las cortes y convocar elecciones corresponde al presidente del Gobierno. El Gobierno, según Esteban, carece de una "ruta". Moncloa niega "rotundamente" que Sánchez conociera la trama de Leire Díez y el PP tacha el sumario de "vergonzante" Noemí San Juan El líder del PNV ha criticado que no se hayan presentado presupuestos hasta ahora. Bajo su punto de vista, el anuncio de Sánchez sobre su intención de presentar un proyecto presupuestario para 2027 puede tener como objetivo "dar continuidad y sentido a la legislatura", por lo que ha afirmado que entiende que el presidente haya realizado este anuncio. A pesar de ello, no se ha mostrado "muy optimista" respecto a la posibilidad de que las cuentas del Estado puedan aprobarse finalmente.