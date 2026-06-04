Los socios del Ejecutivo piden explicaciones "al más alto nivel" y "responsabilidades" por el sumario del caso Leire
- El PNV descarta apoyar al PP en una moción de censura pero cree que el Gobierno carece de "ruta"
- Podemos asegura que "con este gobierno no hay nada que hacer", porque "está todo podrido"
Los socios del Ejecutivo exigen más explicaciones y "al más alto nivel", mientras siguen dándose a conocer nuevos detalles sobre el sumario del caso Leire, a cuyos audios ha tenido acceso RTVE. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, del ala de Sumar de la coalición, ha pedido al PSOE "transparencia" y depurar responsabilidades, ya que las informaciones que surgen del sumario son de "extrema gravedad".
Bustinduy ha reiterado que la posición de Sumar es clara ante esta crisis y radica en "ejemplaridad, transparencia, responsabilidades, valentía y determinación", lo que pasa por llevar ya la prórroga de alquileres al Congreso. "No hay excusas ni razones para retrasarlo más. Tenemos que volver a llevar la prórroga de alquileres al Congreso de los Diputados y queremos que se haga ya", ha zanjado Bustinduy.
También la portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Verónica Barbero, ha pedido explicaciones a los socialistas "al más alto nivel". "Hemos logrado que Pedro Sánchez comparezca ante la Cámara para que dé explicaciones sobre todas las cuestiones de los múltiples casos que han salido", ha afirmado en una entrevista en La Hora de La 1. Por otra parte, se ha mostrado "sorprendida" de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tenga "muy claro quién es el One" y no sepa "quién es M. Rajoy".
Según Barbero, existen maniobras de la "derecha y ultraderecha "para tumbar al Gobierno de coalición progresista". "Lo dijo un expresidente del gobierno del PP, que dijo que el que pueda hacer, que haga, y eso fue una llamada a la acción que la derecha y ultraderecha está ejerciendo continuamente", ha señalado.
Barbero ha explicado además la proposición no de ley lanzada por Sumar para limitar las labores de los expresidentes del Gobierno y ha afirmado que "no entendería que nadie se pusiera en contra". "Es una cuestión de pulcritud democrática", ha zanjado.
PNV descarta apoyar una moción de censura del PP
En Vitoria, el presidente del PNV, Aitor Esteban, y el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, han ofrecido una comparecencia conjunta para presentar una proposición de ley dirigida a agilizar inversiones prioritarias en Euskadi. Ambos líderes han minimizado las discrepancias de las últimas semanas, que han enmarcado en las diferencias normales entre dos partidos, y han subrayado que lo relevante es la unidad y el acuerdo "a la hora de remar juntos" y de hacer que el Gobierno Vasco "funcione".
con Alberto Núñez Feijo
El señor Feijo podrá decir que le votemos, pero además que le votemos,
dijo, para hacer un gobierno y luego después de limpiar..
Vamos a ver, un partido que no ha querido la euskera en Europa, que
ha defendido en el Senado que no se hagan las transferencias que todavía
quedan pendientes.
Pues ya
me dirá usted. Por su parte Sumar, socio de la
Durante esa rueda de prensa, Esteban ha descartado apoyar una moción de censura de un PP que dice "barbaridades" sobre el PNV y rechaza las transferencias, y ha explicado que "ni siquiera" ha hablado sobre este asunto con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
En todo caso, ha reiterado que a su juicio, la legislatura "no puede prolongarse" hasta 2027, si bien ha subrayado que la decisión de disolver las cortes y convocar elecciones corresponde al presidente del Gobierno. El Gobierno, según Esteban, carece de una "ruta".
El líder del PNV ha criticado que no se hayan presentado presupuestos hasta ahora. Bajo su punto de vista, el anuncio de Sánchez sobre su intención de presentar un proyecto presupuestario para 2027 puede tener como objetivo "dar continuidad y sentido a la legislatura", por lo que ha afirmado que entiende que el presidente haya realizado este anuncio. A pesar de ello, no se ha mostrado "muy optimista" respecto a la posibilidad de que las cuentas del Estado puedan aprobarse finalmente.
Montero (Podemos), "espantada" ante el caso Leire: "Todo está podrido"
Desde Valencia, donde ha participado en una concentración por la huelga indefinida en educación, la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, se ha mostrado "espantada" y ha lamentado que "con este gobierno ya no hay nada que hacer, todo el mundo está viendo que está todo podrido".
"Me espanta que el Partido Socialista, cuando ha visto que el Estado está podrido, en lugar de hacer las cosas que le veníamos proponiendo desde hace años desde el Gobierno para mejorar la democracia y para limpiar nuestras instituciones, se haya dedicado a montar una trama para protegerse a sí mismo", ha señalado.
Según Montero, "necesitamos recuperar el rumbo", ya que, en su opinión, "el Partido Socialista ha perdido el liderazgo del bloque progresista". El objetivo de este bloque, ha asegurado, es "cambiar las cosas, no solamente los problemas del PSOE".
La eurodiputada también ha criticado el anuncio del presidente del Gobierno, que dijo que presentará nuevos Presupuestos Generales del Estado y lo ha enmarcado en un intento de "cambiar de tema". Cuestionada sobre si esta crisis podría abrir la posibilidad de un adelanto electoral, la exministra de Igualdad ha respondido que Sánchez convocará comicios cuando le convenga y lo que toca ahora es levantar a la izquierda alternativa.