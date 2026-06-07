Aznar asegura que no tiene sentido presentar una moción de censura porque "no se va a ganar"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha señalado que "no tiene sentido" que el Partido Popular presente una moción de censura "si no se va a ganar", por lo que ha insistido en la convocatoria de elecciones "cuanto antes".

En una entrevista en El Correo, Aznar ha defendido que ante la situación "de colapso político" que vive el país "la salida más lógica y razonable es convocar elecciones y que los españoles decidan".

Ante la posibilidad de que el PP presente una moción de censura, ha recordado que no existe "ninguna obligación moral ni tampoco una obligación política" de hacerlo. "Las mociones de censura, si se presentan, es para ganarlas. Por lo tanto, no tiene sentido presentar una moción de censura si no se va a ganar", una cuestión que, a juicio el expresidente, el PP "tiene muy clara".

"Yo no haría una moción de censura porque no se va a ganar. Y punto", ha insistido el expresidente.

00.40 min Transcripción completa exhausta No sé qué harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio Salgamos del día de la marmota de una vez. Deberíamos estar hablando de cómo ordenar los asuntos claves de nuestro país. Deberíamos estar ocupándonos de impulsar la economía. Sé que el ser que le preocupa lo acaba de reiterar la presidenta, especialmente la productividad, la competitividad, yo le propongo trabajar juntos para implementarla implementarla Feijóo promete "devolver la decencia" a este país con o sin ayuda: "No busco atajos, ni vengo a pedir favores o regalarlos"