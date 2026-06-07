Aznar asegura que no tiene sentido presentar una moción de censura porque "no se va a ganar"
- El expresidente del Gobierno pide elecciones "cuanto antes" ante la situación de "colapso político" que vive el país
- Dice estar "halagado" de que alguien piense que él sea capaz de organizar sumarios y dar órdenes "a jueces y policías"
El expresidente del Gobierno José María Aznar ha señalado que "no tiene sentido" que el Partido Popular presente una moción de censura "si no se va a ganar", por lo que ha insistido en la convocatoria de elecciones "cuanto antes".
En una entrevista en El Correo, Aznar ha defendido que ante la situación "de colapso político" que vive el país "la salida más lógica y razonable es convocar elecciones y que los españoles decidan".
Ante la posibilidad de que el PP presente una moción de censura, ha recordado que no existe "ninguna obligación moral ni tampoco una obligación política" de hacerlo. "Las mociones de censura, si se presentan, es para ganarlas. Por lo tanto, no tiene sentido presentar una moción de censura si no se va a ganar", una cuestión que, a juicio el expresidente, el PP "tiene muy clara".
"Yo no haría una moción de censura porque no se va a ganar. Y punto", ha insistido el expresidente.
exhausta
No sé qué harán otros.
No pretendo remover conciencias.
No busco atajos porque lo que
conviene atajar es la situación del país.
Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos
A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio
Salgamos del día de la marmota de una vez.
Deberíamos estar hablando de cómo ordenar los asuntos claves de
nuestro país. Deberíamos estar ocupándonos de
impulsar la economía.
Sé que el ser que le preocupa
lo acaba de reiterar la presidenta, especialmente la productividad, la
competitividad, yo
le propongo trabajar juntos para implementarla
implementarla
"Deterioro institucional"
En opinión de Aznar, lo que el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tratado de hacer esta semana es "saber si había elementos suficientes como para poder presentar una moción" porque "la situación cada día se agrava más".
En este sentido, ha manifestado que el episodio "más grave" del actual contexto político no son los presuntos casos de corrupción que afectan al "entorno" de Pedro Sánchez "y a su partido", sino el "deterioro institucional que está sufriendo el país". "Pensar que no se va a pagar un coste por ello es estar muy equivocado. Por eso es muy bueno que haya elecciones cuanto antes", ha reiterado.
Y ha defendido que durante su época al frente de la presidencia del Gobierno "no ha habido un solo ministro que haya sido imputado ni investigado por sus actividades como ministro. Ni uno".
A su juicio, "lo más deseable para España" a día de hoy es "una amplia mayoría que dé lugar a un Gobierno fuerte y estable que tiene que tomar decisiones muy importantes para la pervivencia de la Constitución, de la nación y de la convivencia entre españoles".
"Yo no voy a dejar de llamar a esa amplia mayoría hasta el último día. En política hay que distinguir entre lo deseable y lo posible. Yo intentaré acercarme lo máximo a lo deseable", ha justificado.
"Si no, ya se verá lo que se puede hacer, que en eso consiste la política", ha respondido ante la posibilidad de que no se alcance dicha mayoría y Vox entre a formar parte del Ejecutivo.
Preguntado por el sentido de su petición 'el que pueda hacer, que haga', ha manifestado que "es una apelación a los ciudadanos" preocupados "que ejercen sus derechos y sus responsabilidades". Ante quienes le acusan de 'maniobrar' para conseguir la caída del 'sanchismo' responde que "no va a gastar mucho tiempo en intentar que integrantes de una banda de incompetentes y en gran medida también de presuntos delincuentes comprenda lo que es la ciudadanía responsable".
"Me siento muy halagado de que alguien pueda pensar que yo soy capaz de organizar sumarios, de escribirlos, de dar órdenes a jueces, a policías... Sobre todo cuando estamos conociendo que se organizan grupos para alterar los procesos judiciales y acosar a jueces, periodistas y a las fuerzas de seguridad", ha añadido.