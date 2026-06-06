Puente ve "connivencia de intereses" entre los poderes del Estado y el PP, que insiste en pedir elecciones

El ministro de Transportes y dirigente socialista, Óscar Puente, ha asegurado este sábado que existe una "connivencia de intereses" entre distintos elementos de los poderes del Estado y el Partido Popular, una formación que, a su juicio, dispone de información privilegiada sobre causas judiciales que afectan al PSOE. Mientras tanto, el principal partido de la oposición ha vuelto a reclamar un adelanto electoral al considerar que la situación política es "insostenible".

Durante un acto del PSOE celebrado en Reinosa (Cantabria), Puente ha afirmado que "es muy evidente lo que está pasando" y ha denunciado que determinados sectores de los poderes del Estado estarían actuando con el objetivo de acabar con el actual Ejecutivo, en referencia a las investigaciones que apuntan a una presunta trama corrupta en torno al Partido Socialista.

El ministro ha hecho estas declaraciones después de ser preguntado por un mensaje difundido en redes sociales en el que una periodista sostiene que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, conocía de antemano informaciones relacionadas con investigaciones judiciales que afectan al entorno socialista. "La periodista, que está en el Parlamento y cubre la información parlamentaria todos los días, sabe de lo que habla", ha manifestado.

Puente también ha criticado la actuación de algunos jueces, a quienes ha acusado de llevar a cabo actuaciones que, en su opinión, constituyen "un claro abuso con una orientación política". Como ejemplo, ha citado el procedimiento judicial relacionado con el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha cuestionado las pruebas que han motivado la apertura del caso.

En clave política, el dirigente socialista ha asegurado que el PP busca forzar un escenario electoral anticipado porque su líder "no tiene proyecto de país ni capacidad para ser presidente" y teme enfrentarse a Sánchez al final de la legislatura. Asimismo, ha vuelto a cargar contra Feijóo por su antigua relación con el narcotraficante Marcial Dorado y ha defendido que el PSOE no puede equipararse a un partido que, ha dicho, fue condenado por financiación ilegal.