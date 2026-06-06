Puente ve "connivencia de intereses" entre los poderes del Estado y el PP, que insiste en pedir elecciones
- El ministro de Transportes cree que los populares tienen información privilegiada sobre las causas que afectan al PSOE
- Borja Sémper pide a Sánchez que asuma que "le ha pillado la Guardia Civil" y que disuelva las Cortes
El ministro de Transportes y dirigente socialista, Óscar Puente, ha asegurado este sábado que existe una "connivencia de intereses" entre distintos elementos de los poderes del Estado y el Partido Popular, una formación que, a su juicio, dispone de información privilegiada sobre causas judiciales que afectan al PSOE. Mientras tanto, el principal partido de la oposición ha vuelto a reclamar un adelanto electoral al considerar que la situación política es "insostenible".
Durante un acto del PSOE celebrado en Reinosa (Cantabria), Puente ha afirmado que "es muy evidente lo que está pasando" y ha denunciado que determinados sectores de los poderes del Estado estarían actuando con el objetivo de acabar con el actual Ejecutivo, en referencia a las investigaciones que apuntan a una presunta trama corrupta en torno al Partido Socialista.
El ministro ha hecho estas declaraciones después de ser preguntado por un mensaje difundido en redes sociales en el que una periodista sostiene que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, conocía de antemano informaciones relacionadas con investigaciones judiciales que afectan al entorno socialista. "La periodista, que está en el Parlamento y cubre la información parlamentaria todos los días, sabe de lo que habla", ha manifestado.
Puente también ha criticado la actuación de algunos jueces, a quienes ha acusado de llevar a cabo actuaciones que, en su opinión, constituyen "un claro abuso con una orientación política". Como ejemplo, ha citado el procedimiento judicial relacionado con el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha cuestionado las pruebas que han motivado la apertura del caso.
En clave política, el dirigente socialista ha asegurado que el PP busca forzar un escenario electoral anticipado porque su líder "no tiene proyecto de país ni capacidad para ser presidente" y teme enfrentarse a Sánchez al final de la legislatura. Asimismo, ha vuelto a cargar contra Feijóo por su antigua relación con el narcotraficante Marcial Dorado y ha defendido que el PSOE no puede equipararse a un partido que, ha dicho, fue condenado por financiación ilegal.
Sémper: "El Gobierno está en colapso"
Por su parte, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha instado al presidente del Gobierno a que "pare ya", que asuma que "le ha pillado la Guardia Civil" y que disuelva las Cortes y convoque elecciones, porque "la degradación política española debe finalizar".
Durante una visita en Valencia a una exposición de Tapies, acompañado de la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, Sémper ha señalado a los periodistas que las investigaciones de la Guardia Civil y de la Policía evidencian que el Gobierno "está en colapso", es "incapaz" de resolver los problemas de los ciudadanos y "está negado ya por los casos de corrupción".
"Después de la evidencia, acreditada por la UCO, de que Pedro Sánchez era absolutamente conocedor de todo, lo que tenemos que decirle al señor Sánchez es que pare ya. La degradación política española debe de finalizar, y solo hay una manera de que finalice, y es dando la palabra a los españoles", ha aseverado.
Para el dirigente popular, los casos de corrupción "son insostenibles" y es "verdaderamente insoportable asistir a la actualidad política española", que ofrece una "imagen poco edificante" y un "escándalo continuo", de manera que "cuando todo está bloqueado, los españoles tienen derecho a hablar".
Ha reivindicado que, después de esta semana "y de las que vendrán, que van a ser poco edificantes", hay "esperanza", ya que el PP de Alberto Núñez Feijóo ofrece "una forma diferente de hacer política", centrada en resolver los problemas de la gente y también en que "vuelva la decencia al ejercicio de la política".
En opinión de Sémper, cuando no hay mayoría parlamentaria para resolver los problemas de los españoles y la corrupción "es insoportable, lo razonable en cualquier país democrático" es disolver las Cortes y dar la palabra a los españoles, por lo que ha pedido a Sánchez "que asuma su realidad" después de que le haya "pillado la Guardia Civil".
Preguntado sobre si el PP presentaría una moción de censura, el portavoz popular ha afirmado que no hay una mayoría para gobernar, pero tampoco la hay para cambiar el gobierno, y ha acusado a los socios de gobierno de Sánchez de aceptar "ser cómplices de la corrupción".
A su juicio, cuando el día de mañana los resultados electorales "sean muy adversos" para esos socios "se preguntarán qué les ha pasado y la respuesta la tendrán en su inacción de hoy", de la que tendrán que dar también cuenta ante los ciudadanos.
"No sé si va a ser el mes que viene, dentro de cinco o dentro de un año, pero los españoles hablarán. Y estoy absolutamente convencido que optarán, lo digo con toda humildad, por una alternativa de esperanza, de buen gobierno, y de que salgamos de este pozo", ha finalizado Sémper.