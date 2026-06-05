El Supremo anula la sanción de 860.000 euros del Tribunal de Cuentas a Vox por carecer de base probatoria

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha anulado la sanción de 862.496 euros que impuso el Tribunal de Cuentas al partido político Vox por los ingresos obtenidos por actividades promocionales entre 2018 y 2020 y que el Tribunal de Cuentas consideró donaciones que vulneraban la Ley de Financiación de los Partidos Políticos. El Supremo estima el recurso interpuesto por Vox y concluye que la resolución sancionadora carece de base probatoria.

El Tribunal de Cuentas sancionó a la formación política por una infracción muy grave prevista en el artículo 17. Dos a) de la Ley Orgánica sobre Financiación de Partidos Políticos, consistente en haber recibido o aceptado donaciones no identificadas en efectivo por actividades promocionales entre los años 2018 y 2020. La sanción impuesta se fijó en su grado mínimo, que es el doble de la cantidad total indebidamente aceptada.

Las actividades consistían en el ofrecimiento de productos como bolígrafos, gorras, pañuelos, etc de los militantes a los simpatizantes en los actos del partido político.

El Tribunal de Cuentas consideró que las sumas aportadas por los simpatizantes en los puestos de Vox solo podían ser producto de una venta ( si había intercambio de cosa por precio) o de una donación ( si no lo había)

La resolución sancionadora concluyó que dadas las características del caso se trataba de donaciones porque los productos no tenían un precio previo fijo, porque no había facturas de venta y porque las aportaciones se hacían en huchas con la etiqueta de “ donativos”.

El acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas incluía el voto particular de dos consejeros que subrayaban el carácter insuficiente y oscuro de la regulación respecto a las actividades promocionales de los partidos políticos. Además, el voto particular argumentaba que la resolución sancionadora no había probado la gratuidad de las aportaciones de los simpatizantes de VOX.