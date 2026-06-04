La UCO pide al juez Pedraz que requiera información tributaria y financiera del PSOE y del PSC de 2024 y 2025

El juez que investiga el caso Leire Díez en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha accedido a la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de que reclamase a la Agencia Tributaria y a varias entidades bancarias información financiera respecto al PSOE y el PSC de los años 2024 y 2025, así como respecto al exdirigente socialista Gaspar Zarrías, entre otros.

En un oficio fechado el pasado 1 de junio, la UCO solicitaba al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que reclamase "información adicional tributaria y bancaria" del partido, de varias empresas, como Zaño Sociedad, propiedad de Zarrías, así como de los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, investigados en el denominado caso Leire Díez.

En total, casi una quincena de personas físicas o jurídicas, entre las que también figuran empresas de comunicación, sobre las que la UCO quiere saber desde las cuentas en las que figuran como titulares, hasta las rentas, bienes muebles e inmuebles, relaciones societarias, bienes en el extranjero, donaciones o declaraciones fiscales, entre otros datos.

También se había solicitado al juez que reclamase a las entidades del Grupo IKI que informen de las "relaciones comerciales" mantenidas con el PSOE y con el PSC en 2024 y 2025, mediante la aportación de contratos, facturas o justificantes de pago.

La UCO quiere así profundizar más en el supuesto pago de 20.000 euros que habría autorizado el exdirigente socialista Santos Cerdán al medio 'Crónica Libre' y que se habría llevado a cabo a través de una campaña publicitaria en Cataluña en el marco de las elecciones al Parlament del 2024.