Zapatero, ante el juez: dos días para dar explicaciones sobre Plus Ultra y las joyas

A las 9 horas arrancará la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama imputado como supuesto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias", a cuyo servicio puso presuntamente sus contactos y su ascendiente ante personalidades y cargos públicos para lograr beneficios económicos. El magistrado le interrogará por los beneficios de sus presuntas gestiones en el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021 por el Gobierno con 53 millones. El juez Calama considera que la compañía aérea habría usado dinero público para blanquear fondos procedentes del contrabando de oro venezolano y de la malversación de ayudas sociales del país latinoamericano. Pero también le preguntará por el origen de las famosas joyas intervenidas durante el registro en su despacho y tasadas en 1,3 millones de euros.

Fuentes judiciales han especificado que se permitirá a Zapatero entrar en coche hasta el recinto de la Audiencia Nacional. ⁠Pasará la barrera de seguridad de la calle Génova que es por la que únicamente pueden acceder jueces, fiscales y funcionarios. Después accederá a pie al interior de la Audiencia. Así lo ha autorizado el presidente del tribunal, al tratarse de una autoridad del Estado. No habrá señal oficial del interior de la sala, por lo que la información sobre lo que el expresidente responda, o no, saldrá de las partes que escucharán su testimonio.

Al margen de las resonancias que provoque su declaración fuera de la sala, el expresidente del Gobierno tiene hoy y mañana que responder al juez por una lista de presuntos delitos que ha ido creciendo. El juez le imputa tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental en el caso Plus Ultra. Calama investiga si parte de esos 53 millones se destinó a fines ilícitos y hubo comisiones ilegales. También investiga, y Zapatero tendrá que declarar por ello, un supuesto delito fiscal y otro de contrabando por el capítulo de las joyas encontradas, sobre el que ha abierto una pieza separada.

El portavoz de Zapatero asegura que el expresidente tiene ganas de "explicarlo todo" y defender que el papel de mediación y consulta ha sido siempre legal; el Gobierno se ciñe a la presunción de inocencia y suma este caso a una supuesta conjura para derrocarlo, mientras Pedro Sánchez dice en público que está "tranquilo". El PSOE se muestra "convencido" de que Zapatero demostrará su inocencia aunque no esconden su preocupación por la declaración ante el juez por delitos muy graves de uno de sus referentes políticos; y el primer partido de la oposición, el PP, ve al Gobierno defenestrado por la corrupción, pide elecciones y azuza a los socios de Sánchez para que dejen de serlo.

Caso Plus Ultra: "No he tenido nunca ninguna relación" El expresidente del Gobierno compareció en marzo en la comisión de investigación del Senado por el caso Koldo y allí se le preguntó por Plus Ultra. Rodríguez Zapatero negó haber facilitado el rescate de la empresa e insistió en no haber hecho "ningún tipo de trabajo" con la aerolínea, sino con Análisis Relevante, que sería la que habría cobrado por trabajar para Plus Ultra. Es con esta empresa con la que Zapatero reconoce haber trabajado como consultor y facturar como autónomo. También sus hijas, con su agencia de comunicación Whathefav S.L. Nada más, no hubo ningún trabajo "raro", defiende. Los informes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional) sobre la investigación del caso ven las cosas de otro modo y llevan al juez José Luis Calama a hacer otras hipótesis e imputar al expresidente: lo sitúa como cabecilla de una supuesta trama organizada que hacía un uso ilícito de su capacidad de influencia. Un entramado de sociedades permitía el cobro de comisiones ilegales, cree el juez, que generalmente se justificaban mediante contratos de asesoría y consultoría ad hoc. Según el auto de Calama, Zapatero y sus hijas habrían obtenido cerca de dos millones de euros: 1.525.078 euros el expresidente, y 423.779 euros Laura y Alba Zapatero. Claves del caso Plus Ultra: por qué han imputado a Zapatero y qué se investiga El caso en España arrancó en 2024. Suiza y Francia investigaban una red de blanqueo ligada a Venezuela y pedían autorización para la entrada y registro en varios domicilios ubicados en territorio español. La Fiscalía Anticorrupción siguió esta pista para investigar esa ayuda de 53 millones a Plus Ultra, dinero público que pudo servir para blanquear dinero procedente del contrabando de oro venezolano y de la malversación de ayudas sociales del país latinoamericano, según la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF. Para lograr esa ayuda, buscó dos líneas de influencia: el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y Rodríguez Zapatero, que fue la que finalmente fructificó, según la investigación. Pero en la génesis de este caso están también las conversaciones de WhatsApp extraídas en Estados Unidos en 2021 del móvil del presidente de la compañía aérea, Rodolfo Reyes, entonces dueño de Plus Ultra, hoy en busca y captura. El aparato fue clonado por agentes estadounidenses cuando trataba de entrar en el país y las conversaciones fueron puestas a disposición de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción por la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI). De aquí sale la frase de Rodolfo Reyes: "Si bro. Nuestro pana Zapatero detrás". El juez Calama ha pedido a Estados Unidos autorización para usar como prueba la extracción de esas comunicaciones. La defensa de Zapatero reclama que se aclare en qué circunstancias fueron obtenidas. El abogado de Zapatero pide al juez que esclarezca cómo obtuvo EE.UU. la información del móvil del dueño de Plus Ultra

La aparición de las joyas, del chascarrillo al delito La investigación del caso Plus Ultra llevó a los agentes de la UDEF a registrar el despacho del expresidente del Gobierno. Encontraron una caja fuerte y, en ella, joyas y relojes que fueron incautados por la policía. La foto dio la vuelta a España, el asunto fue ganando interés popular y memes en las redes, pero ha terminado constituyendo una pieza separada en la investigación del juez Calama: valen 1,3 millones de euros según una primera tasación pedida por el juez, su origen "no está justificado" y deberían estar declaradas a Hacienda. El juez del caso Plus Ultra abre pieza separada para investigar a Zapatero por delitos fiscal y de contrabando Collares de oro blanco con piedras preciosas, pulseras, pendientes y otras piezas de joyería menores, además de relojes y una sortija de plata… que la secretaria de Rodríguez Zapatero atribuyó a la herencia familiar de la mujer del expresidente, Sonsoles Espinosa, y a "regalos de viajes". ¿Qué apunta el juez?: "La posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante". Sobre esta y el resto de dudas del juez deberá responder Zapatero en las dos jornadas que tiene por delante en la Audiencia Nacional. Es el primer expresidente del Gobierno imputado, la investigación judicial determinará si acaba pasando también al banquillo de los acusados.