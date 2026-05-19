Zapatero niega su mediación en Plus Ultra y defiende el "absoluto respeto a la legalidad" en su actividad

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido su inocencia en su primera intervención tras conocer su imputación por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra. "Quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad", ha expresado en un vídeo compartido a los medios.

"Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública, ni con el sector público, en relación con el rescate de Plus Ultra", ha recalcado. También ha reiterado que nunca ha tenido una sociedad mercantil, "ni directamente ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España", y ha anunciado que ejercerá su derecho a la defensa "con toda la firmeza y toda la convicción".

Zapatero ha aclarado asimismo que está a disposición de la justicia y ha señalado que atenderá a los medios en los próximos días.

En el auto, el juez le acusa de liderar una "trama organizada de tráfico de influencias" para obtener "beneficios económicos" con la intermediación ante instancias públicas en favor de la aerolínea.

Zapatero ha sido citado para comparecer ante el tribunal este 2 de junio a las 9:00 horas. Se trata de la primera imputación de un expresidente del Gobierno en lo que va de democracia.

El juez y la Fiscalía Anticorrupción investigan los pagos de la aerolínea con el dinero del rescate a la consultora Análisis Relevante. En concreto, una de las líneas de investigación indaga sobre el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de Zapatero por trabajos para la consultora Análisis Relevante —propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez— que presuntamente no habría realizado, y la supuesta utilización de esta sociedad mercantil para blanquear dinero.