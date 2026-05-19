Sánchez pide defender "el buen nombre de Zapatero" y el Gobierno transmite "tranquilidad" y confía en su inocencia

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra ha llegado justo antes de que el Gabinete de Pedro Sánchez se sentase alrededor de la mesa del Consejo de Ministros. Al término de esa reunión, la portavoz, Elma Saiz, ha sido la encargada de trasladar la posición del Ejecutivo, que afronta la noticia "desde la tranquilidad, la confianza, la prudencia y el respeto a la justicia", también respeto a la presunción de inocencia que es "base de nuestro ordenamiento jurídico". Tal como ha pedido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje a los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, la portavoz ha defendido el buen nombre de Zapatero y su legado.

"El presidente Zapatero no solo supo ser un buen presidente gobierno, sino hacer una oposición leal y limpia y estar al lado, cuando el país lo necesitaba, del presidente Aznar", ha señalado Elma Saiz, que ha criticado la forma de hacer oposición del PP, que "no habla, no tiene proyecto de país y siempre intenta manchar el buen nombre". Una oposición que ha dicho, "dista mucho de la oposición leal y limpia que hizo Zapatero".

“Elma Saiz, portavoz y ministra de Inclusión, responde sobre cómo afronta el Gobierno la imputación de Zapatero por Plus Ultra: "Desde la tranquilidad, la confianza y el respeto a la presunción de inocencia"



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"Desde el punto de vista personal tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina le tiene la derecha, a la que por cierto ganó en un procedimiento electoral cuando menos lo esperaban", ha dicho la portavoz del ejecutivo, que ha defendido "con orgullo" el legado del socialista: "fue el presidente que durante dos legislaturas supuso la mayor transformación social de nuestro país con avances en derechos, justicia social". También ha destacado que bajo su liderazgo como presidente "la sociedad en su conjunto derrotó a la banda terrorista ETA".

Saiz ha recordado uno de los principios fundamentales del ordenamiento jurídico español, la presunción de inocencia. Y ha señalado que "el origen de esta investigación es una denuncia de una organización ultra como Manos Limpias".

Además, Saiz ha defendido la limpieza de los los préstamos que se dieron durante la pandemia a aerolíneas y que "salvaron empresas y empleos". "Se produjeron a través de procedimientos pulcros y transparentes autorizados por Comisión Europea y validados por Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de cuentas".

Este martes la portavoz ha llegado a la sala de prensa acompañada por los ministros Diana Morant y Ernest Urtásun, este último, del ala de Sumar en el ejecutivo de coalición. A él le han preguntado los informadores presentes si tras la imputación de Zapatero podría haber ruptura entre los socios, algo que ha descartado: "El Gobierno, como ha dicho el presidente, va a gobernar hasta el final de la legislatura y nuestra tarea principal es seguir desplegando las políticas de derechos". En el caso de Zapatero, ha proseguido, "es una información que acabamos de conocer, me remito a lo que ha dicho la portavoz".

El PSOE recuerda el "derecho a la presunción de inocencia" También fuentes socialistas han señalado esta mañana su "confianza en la justicia" y también en el "derecho a la presunción de inocencia": "Estamos tranquilos", señalan. El PSOE recuerda que Zapatero fue presidente del Gobierno durante dos legislaturas "marcadas por un ambicioso programa de ampliación de derechos, igualdad y protección social". "Muchas de esas medidas fueron pioneras en Europa y hoy forman parte del consenso social de nuestro país", recuerdan, y dicen que esto es algo que "la derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado". "El que pueda hacer, que haga", dicen esas fuentes. La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha mostrado al expresidente "todo" su apoyo, y ha declarado su "respeto absoluto a la presunción de inocencia y a la Justicia" en la red social X. ““El que pueda hacer, que haga” llevado a su máxima expresión.



El presidente Zapatero tiene todo mi apoyo. Respeto absoluto a la presunción de inocencia y a la Justicia.“ — Rebeca Torró/❤️ (@Rebeca_Torro) May 19, 2026 En la misma red social se ha pronunciado la portavoz del partido Montse Minguez con un escueto "no pararán". Y el secretario general del PSOE de León Javier Alfonso Cedón ha publicado un mensaje en X mostrando su apoyo al expresidente Zapatero. Aunque señala "respeto absoluto a la Justicia", defiende también "su presunción de inocencia frente frente a cualquier intento de linchamiento político o mediático". Cedón también ha señalado la "impecable" hoja de servicios de Zapatero: "paz, derechos, convivencia y dignidad democrática". El mismo legado ha destacado en X el alcalde de San Roque y diputado socialista por Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix. "Quienes defendemos la convivencia, la paz y los derechos sociales sabemos de qué lado estar: con José Luis Rodríguez Zapatero", ha escrito, para dar al expresidente "Todo mi apoyo. hoy y siempre". Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que se ha quedado "de piedra" al conocer la noticia, y ha confiado en que "todo pueda quedar explicado". En una entrevista en Onda Cero, el presidente castellanomanchego ha afirmado que no dispone de información sobre la imputación de Rodríguez Zapatero, aunque ha señalado que sabe que "se comentan muchas cosas". "Personalmente, me deja de piedra. Espero que pueda quedar aclarado por el bien suyo, de su familia y el buen nombre del PSOE", ha dicho García-Page, que ha admitido que la imputación de Zapatero es "una noticia telúrica". Asimismo, ha señalado que la opinión que tiene de Rodríguez Zapatero es a raíz de su función pública y de su etapa política y ha añadido que si bien siempre le ha considerado "capaz de mover cielo y tierra para ganar votos" ha subrayado que no le ha visto "con neurosis" ni "obsesionado con el dinero". Con todo, ha apuntado que ya lleva mucho tiempo sin tratar al expresidente del Gobierno y ha confiado en que "todo pueda quedar explicado, claro, aclarado", de forma que " le vaya bien y se pueda defender".