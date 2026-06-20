El Gobierno habla de "persecución" de Peinado a Begoña Gómez y el PP le pide: "Entréguense, colaboren con la justicia"

El Gobierno y el PSOE han salido en tromba este sábado contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral contra Begoña Gómez y fijar como medidas cautelares para la esposa del presidente del Gobierno la retirada del pasaporte y la comparecencia en el juzgado cada 15 días al apreciar riesgo de fuga. Es, dicen, una "ignominia" que constata "la persecución" de este magistrado contra la acusada. Para el PP, en cambio, se constata que Pedro Sánchez "ha convertido la Moncloa en una guarida de delincuentes": "Entréguense y colaboren con la Justicia. Elecciones ya".

El juez titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha acordado estas medidas cautelares a petición de las acusaciones populares, encabezadas por la organización ultracatólica Hazte Oír, y pese a que en otras ocasiones había rechazado estas medidas cautelares por considerarlas desproporcionadas.

El magistrado ha rechazado el argumento de la defensa de Gómez que recuerda que, por su condición de esposa del presidente del Gobierno, esta recibe escolta policial en todos sus desplazamientos, por lo que no existiría riesgo de fuga.

Pero el juez Peinado recuerda en su argumento que esa condición de presidente del Gobierno es "efímera" y, si desaparece, "facilitaría, aún más, esa hipotética fuga". Y no se queda ahí y apunta a que los policías podrían ayudar a una hipotética fuga: "Lo que no cabe duda, es que, esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".

Moncloa cree que se constata la "obsesión" de Peinado contra Gómez El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dicho que este es "un día nefasto" para quienes creen en la Justicia. "Pese a todo, yo sigo confiando en ella y sé que la razón y la verdad se acabarán imponiendo", ha dicho en su perfil de X. Otros ministros como Diana Morant y Elma Saiz han manifestado su solidaridad con Begoña Gómez y cargado contra la decisión del juez. ““ Fuentes de Moncloa a RTVE apuntan a que, con la decisión del juez Peinado, "se constata la persecución, la obsesión y la desproporción de un juez que ha llevado a cabo una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que sólo atiende a motivos políticos". Las mismas fuentes veían esta semana "absurdo" que el juez pudiera retirarle el pasaporte y recordaban que la esposa del presidente del Gobierno suele llevar consigo a tres policías nacionales miembros de su escolta en cada desplazamiento que hace y que en algunas ocasiones incluso le acompañan cinco. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cargado contra la "ignominia" del Juez Peinado y ha afeado duramente sus argumentos aludiendo a que la policía podría ayudar a Gómez a fugarse. En su perfil de X, ha criticado que esto lo esté "consintiendo" la Audiencia Provincial de Madrid y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). ““ Además, las mismas fuentes recuerdan el argumento que dio el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama para no retirarle el pasaporte al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra. Y es que el investigado es "una persona de pública notoriedad (...) Su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual". ““ "Delirante, obsesivo y vergonzoso", ha manifestado por su parte la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en redes sociales aludiendo a la noticia. También el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha dicho que "es imposible no indignarse ante tamaña desvergüenza" y cree "que este señor siga siendo juez dice mucho de cómo funcionan algunos en este gremio". "¿Dónde está el CGPJ?, se ha preguntado", y ha considerado que esto es el "el que pueda hacer que haga" que dijo José María Aznar "en su máxima expresión". ““ Desde el PSOE han recalcado también en X la "inocencia" de Begoña Gómez y han denunciado que "lleva dos años siendo perseguida judicial y políticamente". "Lo de hoy es un paso más, un escándalo democrático que no se sostiene. No pararán", concluyen los socialistas.

El PP: "Sánchez ha convertido la Moncloa en una guarida de delincuentes" Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho en X que Sánchez "ha convertido la Moncloa en una guarida de delincuentes y el Ejecutivo en una organización criminal". "España se merece un gobierno que no robe. Entréguense y colaboren con la Justicia", ha incidido Tellado, que ha pedido "elecciones ya". ““ Antes de conocerse la decisión del juez Peinado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en un acto del PP valenciano que España vive "un momento de mayor deterioro político" de los últimos años y que "todo lleva al uno" de la supuesta trama, en referencia a Sánchez. Feijóo ve en Zapatero "el faro moral de Sánchez" y su "joya de la corona": "Es imperdonable que haya arrastrado a sus hijas" "Nunca", ha proseguido, se ha visto a un presidente de Gobierno "con más sospechas de corrupción, desde su entorno familiar hasta su Gobierno y pasando por su partido"; y, pese a ello, "aquí no dimite nadie".