Feijóo ve en Zapatero "el faro moral de Sánchez" y su "joya de la corona": "Es imperdonable que haya arrastrado a sus hijas"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por el caso Plus Ultra y las joyas de origen desconocido incautadas en su despacho, "era el Ghandi español, el faro moral de Sánchez y la joya de la corona del sanchismo". Y ha añadido: "Ahora ha mentido y arrastrado a sus hijas y a su secretaria y eso es imperdonable".

Feijóo se ha expresado así en un acto del PP de Valencia, en referencia a la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de investigar a las hijas del expresidente del Gobierno y a su exsecretaria por el caso Plus Ultra.

Feijóo ha afirmado además que Sánchez está "detrás de las cloacas" montadas supuestamente por la exmilitante socialista Leire Díez para intentar presionar a jueces y policías que investigan casos de supuesta corrupción, y ha prometido que si llega a La Moncloa dará a España un Gobierno "limpio y decente" conforme a su trayectoria política y biografía personal, sin "Leires, Koldos, Cerdanes ni Ábalos".

Feijóo afirma que España vive "un momento de mayor deterioro político" de los últimos años, que "todo lleva al uno" de la supuesta trama, en referencia a Sánchez, y que nunca se había visto a un presidente de Gobierno "con más sospechas de corrupción, desde su entorno familiar hasta su Gobierno y pasando por su partido"; y, pese a ello, "aquí no dimite nadie".

Respecto a la investigación de las llamadas 'cloacas del PSOE', el líder del PP se ha preguntado quién las montó y las financió y ha respondido que el PSOE y su secretario general. "Si Sánchez no sabía todo lo que hacían las cloacas, tiene que dimitir por incompetente. Y si, como nos tememos, Sánchez era el que estaba detrás de las cloacas, tiene que dimitir por corrupto. Y esa es la conclusión. Y no hay otra", ha afirmado.

Feijóo ha asegurado que hay muchos casos, de corrupción, y así ha enumerado 15 sumarios, 17 delitos y 94 los imputados. "Ya hay más imputados que diputados tendrá el Partido Socialista, según las encuestas".