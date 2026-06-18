Feijóo abre la puerta a un posible Gobierno con Vox si las urnas así lo dictan, aunque insiste en gobernar "en solitario"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto la puerta por primera vez a un posible Gobierno con Vox si así lo determinan las urnas en las próximas elecciones generales, aunque ha insistido en que él aspira a poder "gobernar en solitario".

"Yo quiero gobernar en solitario, lo he dicho por activa y por pasiva. Creo que es bueno gobernar en solitario. Ahora bien, yo voy a aceptar, cómo no, el resultado de las urnas", ha declarado Feijóo en una entrevista en 'El Hormiguero' de Antena 3, en la que ha asegurado también que no va a a "demonizar" a una formación, que es "el tercer partido de España y que tiene el 14, el 15, el 16% de los votos". "Yo soy un demócrata", ha defendido.

Además, ha sostenido que "cuanto más fuerte sea el Gobierno, mejor estará España". También ha recordado que en las pasadas elecciones generales se quedó a "cuatro diputados" de poder "gobernar". "Yo me voy a presentar a las elecciones para decirles a los españoles que les pido cuatro años de confianza. Extiéndanme cuatro años de préstamo de su confianza y yo les aseguro que dentro de cuatro años España estará mejor", ha pronosticado.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha insistido en que su formación, "como cualquier partido", quiere "tener un Gobierno en solitario", pero ha admitido que habrá que "escuchar a los ciudadanos", y ha puesto de ejemplo lo sucedido en Extremadura, Aragón y Castilla León, donde los 'populares' han pactado Ejecutivos de coalición con los de Santiago Abascal.

"Hay que escuchar a los ciudadanos, que ya están hablando. Lo han hecho en Andalucía, Extremadura, Castilla y león, Aragón recientemente, y dejan las cosas claras: quieren gobiernos liderados por el PP, a mucha diferencia del segundo y del tercero, pero no nos están dando mayorías absolutas", ha expuesto.

Además, Muñoz ha defendido que, después del "destrozo político e institucional" que dejará Pedro Sánchez, va a ser necesario un Ejecutivo "fuerte y monocolor" para poder hacer frente "a todas las reformas" que va a necesitar el país.