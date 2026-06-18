El PP lleva al TC el veto de la Mesa del Congreso a la enmienda para instar a Sánchez a convocar elecciones

El PP ha anunciado este jueves que llevará al Tribunal Constitucional el veto de la Mesa del Congreso a que se voten las iniciativas parlamentarias presentadas por el PP y Junts para que la Cámara Baja inste al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a adelantar las elecciones generales, previstas para 2027

El pasado martes la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, no admitió las enmiendas de estos dos partidos para tratar de obligar a Sánchez para que convocara ya los comicios generales ante su "debilidad" parlamentaria. Tanto PP como Junts querían forzar así una votación en el Pleno para exigir a Sánchez la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales, aunque el resultado de la votación no era vinculante.

Para los 'populares', ese veto a votar las enmiendas que pedían el adelanto electoral es una decisión "antidemocrática" y "arbitraria". Por eso, ahora anuncian que lo van a llevar a los tribunales porque lo consideran "ilegal", pero presantarán la denuncia una vez la Mesa del Congreso conteste al escrito de reconsideración que han presentado.