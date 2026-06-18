El PP lleva al TC el veto de la Mesa del Congreso a la enmienda para instar a Sánchez a convocar elecciones
- La Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, vetó la iniciativa de PP y Junts en ese sentido
- Han presentado la misma enmienda en el Senado, donde se votará el próximo 24 de junio
El PP ha anunciado este jueves que llevará al Tribunal Constitucional el veto de la Mesa del Congreso a que se voten las iniciativas parlamentarias presentadas por el PP y Junts para que la Cámara Baja inste al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a adelantar las elecciones generales, previstas para 2027
El pasado martes la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, no admitió las enmiendas de estos dos partidos para tratar de obligar a Sánchez para que convocara ya los comicios generales ante su "debilidad" parlamentaria. Tanto PP como Junts querían forzar así una votación en el Pleno para exigir a Sánchez la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales, aunque el resultado de la votación no era vinculante.
Para los 'populares', ese veto a votar las enmiendas que pedían el adelanto electoral es una decisión "antidemocrática" y "arbitraria". Por eso, ahora anuncian que lo van a llevar a los tribunales porque lo consideran "ilegal", pero presantarán la denuncia una vez la Mesa del Congreso conteste al escrito de reconsideración que han presentado.
Presentan la misma iniciativa en el Senado
Según el PP, en otras ocasiones la Mesa de la Cámara Baja ha aceptado votaciones similares, por lo que creen que ahora lo han impedido porque entienden que Pedro Sánchez podría perderla y aunque no es vinculante, se podría escenificar que una mayoría del Congreso está a favor del adelanto electoral.
Paralelamente, los de Alberto Núñez Feijóo han presentado la misma enmienda en el Senado, Cámara en la que tienen mayoría absoluta, y allí se votará el próximo 24 de junio, mismo día en el que Pedro Sánchez comparece a petición porpia en el Congreso tras la imputación de Zapatero y la investigación del caso Leire Díez.
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