El PP registra una nueva moción en el Congreso para que se vote instar a Sánchez a convocar una cuestión de confianza

El PP ha registrado una nueva moción en el Congreso de los Diputados para que la Cámara Baja inste al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones, después de que esta semana la Mesa del Congreso vetara dos enmiendas de Junts y PP a otra moción popular que pedía lo mismo. Fuentes del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo han explicado que la moción fue registrada el jueves pero que este viernes se ha reformulado uno de sus puntos para cumplir con el criterio que los letrados de la Cámara les pidieron. "No comprenderíamos que con la nueva redacción no se admita a trámite la moción completa", han señalado desde el PP. Tras estudiarla la Mesa, se ha admitido parte del texto y se votará solo la parte en la que se solicita una cuestión de confianza.

El Congreso aprobó el jueves con los votos del PP, Vox y Junts, la moción de los populares contra el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque sin pedir un adelanto electoral, ya que las enmiendas que lo pretendían fueron vetadas por la Mesa de la Cámara Baja esta semana.

Toda la polémica llega después de que el pasado martes, PP y Junts registrasen casi de manera simultánea dos enmiendas a una moción de los populares en las que pedían que el Congreso se pronunciara sobre la necesidad de un adelanto electoral. Horas después, la Mesa del Congreso, en la que PSOE y Sumar tienen mayoría, decidió no admitirlas al entender que la prerrogativa para solicitar una cuestión de confianza es exclusiva del jefe del Ejecutivo.

Gamarra defiende que el Gobierno de Sánchez "no da más de sí" Este viernes, la diputada Cuca Gamarra, ha defendido en un acto en Andalucía que España necesita un gobierno que "se preocupe de la gente". "Cuanto antes llegue un gobierno limpio y decente, mejor. El de Sánchez no da más de sí, España necesita otra cosa. No hacen falta ganas, pero sí votos", ha defendido. Además, Gamarra ha dicho que "cada día que pasa sin adelanto electoral" se pone más en evidencia que el Gobierno "se ha acabado". "Cada día hay más evidencias de que esto no da más de sí", ha añadido. Paralelamente, el secretario general del PP, Miguel Tellado, se ha referido al otro tema que ha copado la semana política, el caso Plus Ultra y la imputación de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.