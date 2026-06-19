El PP registra una nueva moción en el Congreso para que se vote instar a Sánchez a convocar una cuestión de confianza
- Había registrado una nueva moción para instar a Sánchez a convocar elecciones, aunque se ha admitido en parte
- Esta semana PP y Junts presentaron una moción para pedir adelanto electoral que fue vetada por la Mesa
El PP ha registrado una nueva moción en el Congreso de los Diputados para que la Cámara Baja inste al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones, después de que esta semana la Mesa del Congreso vetara dos enmiendas de Junts y PP a otra moción popular que pedía lo mismo. Fuentes del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo han explicado que la moción fue registrada el jueves pero que este viernes se ha reformulado uno de sus puntos para cumplir con el criterio que los letrados de la Cámara les pidieron. "No comprenderíamos que con la nueva redacción no se admita a trámite la moción completa", han señalado desde el PP. Tras estudiarla la Mesa, se ha admitido parte del texto y se votará solo la parte en la que se solicita una cuestión de confianza.
El Congreso aprobó el jueves con los votos del PP, Vox y Junts, la moción de los populares contra el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque sin pedir un adelanto electoral, ya que las enmiendas que lo pretendían fueron vetadas por la Mesa de la Cámara Baja esta semana.
Toda la polémica llega después de que el pasado martes, PP y Junts registrasen casi de manera simultánea dos enmiendas a una moción de los populares en las que pedían que el Congreso se pronunciara sobre la necesidad de un adelanto electoral. Horas después, la Mesa del Congreso, en la que PSOE y Sumar tienen mayoría, decidió no admitirlas al entender que la prerrogativa para solicitar una cuestión de confianza es exclusiva del jefe del Ejecutivo.
Gamarra defiende que el Gobierno de Sánchez "no da más de sí"
Este viernes, la diputada Cuca Gamarra, ha defendido en un acto en Andalucía que España necesita un gobierno que "se preocupe de la gente". "Cuanto antes llegue un gobierno limpio y decente, mejor. El de Sánchez no da más de sí, España necesita otra cosa. No hacen falta ganas, pero sí votos", ha defendido.
Además, Gamarra ha dicho que "cada día que pasa sin adelanto electoral" se pone más en evidencia que el Gobierno "se ha acabado". "Cada día hay más evidencias de que esto no da más de sí", ha añadido.
Paralelamente, el secretario general del PP, Miguel Tellado, se ha referido al otro tema que ha copado la semana política, el caso Plus Ultra y la imputación de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Tellado dice que el caso del novio de Ayuso es de "un particular"
Según Tellado, la imputación ha sido "una sorpresa enorme" y demuestra que "el señor Rodríguez Zapatero no sólo lideraba una organización criminal sino que además metió en el negocio a sus propias hijas". "Creo que eso le retrata como persona y como político", ha añadido el número dos del PP.
Sin embargo, Tellado ha sido más beligerante con las recientes noticias del caso de corrupción que afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Según el 'popular' el caso judicial de González Amador "no afecta en nada a Ayuso". "Si hay un empresario que tiene que arreglar cuestiones concretas con la Hacienda Pública es una cuestión personal que en nada afecta", ha justificado. Todo ello a pesar de que González Amador facturó 4,4 millones de euros a Quirón desde que se convirtió en pareja de la presidenta madrileña y la UCO haya trasladado al juez que la empresa con la que operaba "carecía de medios personales y materiales suficientes" para prestar los servicios a Quirón.
"Es un caso de un particular", ha zanjado antes de señalar que "el particular debe aclarar en sede judicial y, por lo tanto, no afecta en nada a la administración de la Comunidad de Madrid".