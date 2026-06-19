El juez Peinado abre una pieza separada en el caso Begoña Gómez para investigar los contratos del empresario Barrabés
- Begoña Gómez declaró como testigo ante la Fiscalía Europea y dijo no tener amistad con el empresario
- Sigue pendiente la decisión sobre posibles medidas cautelares a la esposa del presidente del Gobierno
El juez Juan Carlos Peinado ha decidido abrir una pieza separada del caso Begoña Gómez para investigar a uno de los tres acusados, el empresario Juan Carlos Barrabés, por posible prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea a raíz de los contratos que le fueron adjudicados.
Así consta en un auto al que RTVE ha tenido acceso este viernes, en el que el juez tiene en cuenta el auto del juez Antonio Piña fechado el pasado 4 de junio por el que se dejaba sin efecto la avocación de parte de la investigación por parte de la Fiscalía europea —que sigue investigando otros contratos—. De esta forma, queda admitida la impugnación hecha por la propia defensa de Barrabés.
“El juez Peinado abre una pieza separada del caso Begoña Gómez sobre el empresario Juan Carlos Barrabés, por posible prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea— Radio 5 (@radio5_rne) June 19, 2026
▪️La Fiscalía europea le investigaba por una posible defraudación de fondos europeos en los contratos de… pic.twitter.com/oDsBeDsOyK“
La decisión de abrir una pieza separada a Barrabés llega mientras se espera la posible adopción de medidas cautelares tras la audiencia preliminar a la que fueron convocados los tres acusados en la causa principal —también Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa — para informarles antes de enviar la causa a la Audiencia Provincial de Madrid que decidirá si se cierra con un juicio con jurado popular.
La Fiscalía Europea ya rechazó el pasado mes de octubre quedarse con toda la investigación de los contratos de Juan Carlos Barrabés, como había solicitado el propio empresario. El organismo consideró que no cabe aplicar el derecho de avocación en esta causa, en la que se han adoptado "numerosas diligencias" y en la que el Juzgado de instrucción número 41 de Madrid "ha concluido la investigación y ha dictado el auto de adecuación" al procedimiento del jurado.
Adjudicaciones de Red.es a una empresa de Barrabés
La decisión de Peinado surge a raíz del expediente que tenía la Fiscalía europea en el que estaba imputado Barrabés sobre las adjudicaciones realizadas por Red.es a la unión temporal de empresas (UTE) en la que participa al 50% Innova Next, propiedad del empresario, quien había recibido cartas de recomendación de Gómez.
En un informe remitido a la Fiscalía Europea por la posible afectación a fondos europeos, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente de Hacienda, detectó un posible fraude de ley y discriminación, en contratos adjudicados a Barrabés.
El informe analizaba la adjudicación por parte de la entidad pública Red.es de lotes de dos contratos por valor de 8,4 millones de euros a la UTE —Unión Temporal de Empresas— formada por Innova Next, empresa de Barrabés, y The Valley Digital.
Moncloa ve un "despropósito" la decisión y el PP dice que "la lista de imputados crece"
Tras conocerse la noticia, desde Moncloa no han escondido su estupor por la nueva decisión del magistrado. "Es un despropósito", han calificado fuentes de Moncloa. "No tiene ninguna vinculación con ese contrato y no hay ninguna carta de recomendación o gestión al respecto", han afirmado tajantemente.
Por parte del PSOE, hablan de un "nuevo disparate para seguir alargando un juicio político a una persona inocente" que aseguran que no tiene ninguna vinculación con el contrato que le fue adjudicado a Barrabés. Además, recuerdan las últimas informaciones sobre la investigación al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y esperan "escuchar" sus explicaciones sobre la "millonada embolsada" por Alberto González Amador desde que ella es presidenta.
“Nuevo disparate para seguir alargando un juicio político a una persona inocente.— PSOE (@PSOE) June 19, 2026
Begoña Gómez no tiene ninguna vinculación con ese contrato.
Deseando escuchar las explicaciones de Ayuso sobre la millonada embolsada por su pareja desde que ella es presidenta de la Comunidad de…“
Sin embargo, desde el PP se muestran satisfechos. "Este país vive pendiente de lo que hace la esposa de uno, las sobrinas del otro, las hijas del de más allá o el hermano de no sé quién", han señalado en fuentes los de Génova 13. "La lista de imputados crece y la lista de delitos también", han añadido.