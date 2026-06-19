El juez Peinado abre una pieza separada en el caso Begoña Gómez para investigar los contratos del empresario Barrabés

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido abrir una pieza separada del caso Begoña Gómez para investigar a uno de los tres acusados, el empresario Juan Carlos Barrabés, por posible prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea a raíz de los contratos que le fueron adjudicados.

Así consta en un auto al que RTVE ha tenido acceso este viernes, en el que el juez tiene en cuenta el auto del juez Antonio Piña fechado el pasado 4 de junio por el que se dejaba sin efecto la avocación de parte de la investigación por parte de la Fiscalía europea —que sigue investigando otros contratos—. De esta forma, queda admitida la impugnación hecha por la propia defensa de Barrabés.

“El juez Peinado abre una pieza separada del caso Begoña Gómez sobre el empresario Juan Carlos Barrabés, por posible prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea



▪️La Fiscalía europea le investigaba por una posible defraudación de fondos europeos en los contratos de… pic.twitter.com/oDsBeDsOyK“ — Radio 5 (@radio5_rne) June 19, 2026

La decisión de abrir una pieza separada a Barrabés llega mientras se espera la posible adopción de medidas cautelares tras la audiencia preliminar a la que fueron convocados los tres acusados en la causa principal —también Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa — para informarles antes de enviar la causa a la Audiencia Provincial de Madrid que decidirá si se cierra con un juicio con jurado popular.

La Fiscalía Europea ya rechazó el pasado mes de octubre quedarse con toda la investigación de los contratos de Juan Carlos Barrabés, como había solicitado el propio empresario. El organismo consideró que no cabe aplicar el derecho de avocación en esta causa, en la que se han adoptado "numerosas diligencias" y en la que el Juzgado de instrucción número 41 de Madrid "ha concluido la investigación y ha dictado el auto de adecuación" al procedimiento del jurado.

Adjudicaciones de Red.es a una empresa de Barrabés La decisión de Peinado surge a raíz del expediente que tenía la Fiscalía europea en el que estaba imputado Barrabés sobre las adjudicaciones realizadas por Red.es a la unión temporal de empresas (UTE) en la que participa al 50% Innova Next, propiedad del empresario, quien había recibido cartas de recomendación de Gómez. Begoña Gómez declara como testigo ante la Fiscalía Europea que no tenía amistad con el empresario Barrabés En un informe remitido a la Fiscalía Europea por la posible afectación a fondos europeos, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente de Hacienda, detectó un posible fraude de ley y discriminación, en contratos adjudicados a Barrabés. El informe analizaba la adjudicación por parte de la entidad pública Red.es de lotes de dos contratos por valor de 8,4 millones de euros a la UTE —Unión Temporal de Empresas— formada por Innova Next, empresa de Barrabés, y The Valley Digital. Hacienda ve posible fraude y discriminación en contratos adjudicados a Barrabés recomendados por Begoña Gómez