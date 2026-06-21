La Policía defiende el "honor" e "integridad" de sus agentes y rechaza la "sombra de sospecha injustificada" del juez Peinado

La Dirección General de la Policía ha defendido este domingo el "honor, la integridad y el prestigio" de los funcionarios del cuerpo y ha rechazado por "injustificado" el argumento del juez Juan Carlos Peinado relativo a que los escoltas policiales de Begoña Gómez podrían "facilitar" su huida.

La Policía se ha expresado así tras el auto del juez titular del Juzgado Número 41 de Madrid de apertura de juicio oral y de medidas cautelares contra la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El punto más sensible del auto es cuando justifica la retirada del pasaporte en que existe riesgo de fuga porque los agentes que escoltan a Begoña Gómez podrían "facilitar" su huida por iniciativa propia o por orden de sus superiores jerárcicos.

"Resulta injustificada cualquier argumentación que sitúe bajo la sombra de la sospecha la labor de los agentes, sugiriendo que estos pudieran cooperar en la elusión de la justicia o en el quebrantamiento de medidas cautelares por parte de personas bajo su custodia o escolta", esgrime el comunicado.

El auto del juez ha generado un malestar profundo en la Policía Nacional. Ya este sábado, cuatro sindicatos policiales tildaron las palabras de Peinado de "barbaridad" y exigieron una rectificación inmediata. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, emitió su más "enérgica queja" al Consejo General del Poder Judicial y le pidió medidas. La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha propuesto expedientar a Peinado por falta grave este domingo en una reunión extraordinaria del comité permanente del Poder Judicial. La decisión se tomará este lunes.