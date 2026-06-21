Finaliza sin acuerdo la reunión extraordinaria del CGPJ para valorar el auto del juez Peinado sobre Begoña Gómez

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial ha celebrado este domingo una reunión extraordinaria para estudiar el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el que apuntaba que sus escoltas podrían ayudarla en una eventual fuga. El encuentro ha finalizado sin acuerdo y volverá a tener lugar este lunes.

La reunión, que se ha celebrado de manera telemática, llega después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladase la "más enérgica queja" al CGPJ y solicitase la adopción de "las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones".

Peinado ha enviado este sábado a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos y fijó como medidas cautelares la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado.

En el auto, el magistrado apunta que "no cabe duda" de que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que forman parte de la escolta de Gómez "en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".