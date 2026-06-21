El PP ve "lógico" el enfado de la Policía tras el auto de Peinado sobre Begoña Gómez y le muestra su "respaldo"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ve "lógico" el enfado de los agentes de Policía con el juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, y les ha mostrado su "respaldo", como también ha respaldado a los jueces y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que analizará este lunes si expedienta al magistrado por una falta grave. Una decisión en la que, ha dicho Gamarra, el PP no interferirá.

Así se ha pronunciado Gamarra en declaraciones a los medios en Logroño: "Absoluto respeto y respaldo a nuestros jueces y al Poder Judicial, así como todo el respaldo y confianza a nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

Este domingo, el CGPJ se ha reunido de urgencia para evaluar el auto de Peinado en el que abre juicio oral contra Gómez y justifica retirarle el pasaporte al apreciar un riesgo de fuga argumentando que su escolta podría facilitar su huida por iniciativa propia o por orden de superiores jerárquicos.

Un punto que ha provocado un malestar profundo entre la Policía y por la que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mostró su "más enérgica queja" al CGPJ este sábado. La reunión ha concluido sin acuerdo después de que la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, haya propuesto expedientar al magistrado con una falta grave. El Poder Judicial volverá a reunirse este lunes para tomar una decisión.

"El respeto a la separación de poderes parte también de respetar el trabajo que en este caso corresponde al CGPJ y que nosotros, evidentemente, no vamos a interferir en el mismo ni queremos llevar a cabo ningún tipo de presión en relación al mismo", ha subrayado Gamarra en declaraciones a los periodistas en Logroño.