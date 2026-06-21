El PP ve "lógico" el enfado de la Policía tras el auto de Peinado sobre Begoña Gómez y le muestra su "respaldo"
- Muestra su "respeto y respaldo" también a los jueces y al Poder Judicial que decidirá si expedienta a Peinado
- Cuca Gamarra ha asegurado que el PP no "interferirá" en la decisión del CGPJ sobre el juez del caso Begoña Gómez
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ve "lógico" el enfado de los agentes de Policía con el juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, y les ha mostrado su "respaldo", como también ha respaldado a los jueces y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que analizará este lunes si expedienta al magistrado por una falta grave. Una decisión en la que, ha dicho Gamarra, el PP no interferirá.
Así se ha pronunciado Gamarra en declaraciones a los medios en Logroño: "Absoluto respeto y respaldo a nuestros jueces y al Poder Judicial, así como todo el respaldo y confianza a nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".
Este domingo, el CGPJ se ha reunido de urgencia para evaluar el auto de Peinado en el que abre juicio oral contra Gómez y justifica retirarle el pasaporte al apreciar un riesgo de fuga argumentando que su escolta podría facilitar su huida por iniciativa propia o por orden de superiores jerárquicos.
Un punto que ha provocado un malestar profundo entre la Policía y por la que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mostró su "más enérgica queja" al CGPJ este sábado. La reunión ha concluido sin acuerdo después de que la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, haya propuesto expedientar al magistrado con una falta grave. El Poder Judicial volverá a reunirse este lunes para tomar una decisión.
"El respeto a la separación de poderes parte también de respetar el trabajo que en este caso corresponde al CGPJ y que nosotros, evidentemente, no vamos a interferir en el mismo ni queremos llevar a cabo ningún tipo de presión en relación al mismo", ha subrayado Gamarra en declaraciones a los periodistas en Logroño.
Denuncia que el Gobierno ataca "todos los días" la separación de poderes
Ha añadido que lo que los miembros del CGPJ analicen y decidan es "el camino que hay que respetar en un país en el cual la separación de poderes se ve todos los días atacada desde el Gobierno".
Es por eso, por lo que ha reiterado su "absoluto respaldo y respeto" a los jueces, al poder judicial y a la labor del CGPJ.
Gamarra también ha trasladado la absoluta confianza y respaldo del PP a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que demuestran su compromiso con el Estado de Derecho y "están siendo claves para, desde su independencia y desde su neutralidad, incluso, resistir a los ataques que desde el propio Gobierno están sufriendo".
Y ha dicho, por tanto, entender el enfado de quienes "trabajan diariamente en la protección de los españoles y que están demostrando su profesionalidad y su imparcialidad".
Por otra parte, ha subrayado que la actual situación provocada por lo que rodea al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ya no se aguanta más, esto es un suma y sigue", por lo que ha incidido en que se convoquen elecciones.
Se ha referido a que la próxima semana comparecerá Sánchez en el Congreso, que "tendría que estar ya disuelto, a la vista de la incapacidad, la parálisis y la corrupción que le rodea".
También se votará una iniciativa del PP para instar a Sánchez a que se someta a una cuestión de confianza y si sale adelante, ha afirmado, el presidente tendrá la obligación de hacerlo.
Por último, ha preguntado a los socios del Gobierno "¿para qué aguantar?" porque "esto no va a cambiar".