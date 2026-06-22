El CGPJ estudia si expedienta a Peinado por sus palabras sobre la Policía en el caso Begoña Gómez
- A partir de las 9:00 delibera sobre un posible expediente por falta grave de consideración respecto a la Policía
- El ministro del Interior trasladó el sábado la "más enérgica queja" al órgano de gobierno de los jueces
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) va a estudiar este lunes un posible expediente sancionador al juez Juan Carlos Peinado por sus afirmaciones en el auto en el que envía a juicio a Begoña Gómez, en el que apuntaba que los escoltas de la esposa del presidente del Gobierno podrían ayudarla en una eventual fuga y por este motivo justificaba como medida cautelar la retirada del pasaporte.
El encuentro para estudiar un posible expediente sancionados se va a celebrar a partir de las 9:00 de manera presencial en la sede del Poder Judicial después de que, este domingo, la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, plantease si estas afirmaciones motivan la apertura del expediente, en una reunión finalmente aplazada a este lunes para posibilitar un debate.
Este expediente a Peinado se abriría por una falta grave de consideración respecto a los funcionarios de la Policía Judicial, tipificada en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Peinado aseguró que los agentes pueden ser quienes "colaboren" para "facilitar la fuga"
En el auto, el magistrado apunta que "no cabe duda" de que los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que forman parte de la escolta de Gómez "en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".
A raíz de este auto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladó el sábado la "más enérgica queja" al CGPJ y solicitó la adopción de "las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones".
La Dirección General de la Policía defendió este domingo el "honor, la integridad y el prestigio" de los funcionarios del cuerpo y rechazó por "injustificado" el argumento del juez Juan Carlos Peinado relativo a que los escoltas policiales de Begoña Gómez podrían "facilitar" su huida.