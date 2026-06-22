El CGPJ estudia si expedienta a Peinado por sus palabras sobre la Policía en el caso Begoña Gómez

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) va a estudiar este lunes un posible expediente sancionador al juez Juan Carlos Peinado por sus afirmaciones en el auto en el que envía a juicio a Begoña Gómez, en el que apuntaba que los escoltas de la esposa del presidente del Gobierno podrían ayudarla en una eventual fuga y por este motivo justificaba como medida cautelar la retirada del pasaporte.

El encuentro para estudiar un posible expediente sancionados se va a celebrar a partir de las 9:00 de manera presencial en la sede del Poder Judicial después de que, este domingo, la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, plantease si estas afirmaciones motivan la apertura del expediente, en una reunión finalmente aplazada a este lunes para posibilitar un debate.

Este expediente a Peinado se abriría por una falta grave de consideración respecto a los funcionarios de la Policía Judicial, tipificada en la Ley Orgánica del Poder Judicial.